Porsche 718 Boxster e Cayman T | nate per il piacere di guida

Porsche 718 Boxster T e 718 Cayman T : le Touring dedicate a chi ama il divertimento [FOTO] : La nuova versione dedicata alle due sportive Porsche rinuncia a qualche accessorio come l’impianto multimediale per offrire il massimo piacere al volante La Casa di Zuffenhausen ha svelato le nuove Porsche 718 Boxster T e 718 Cayman T dedicate a chi desidera il massimo piacere di guida, ma nello stesso tempo risulta disposto a rinunciare qualcosa a livello di confort e di accessori. Il carattere ad alte prestazioni dei modelli T è ...

Porsche Boxster e Cayman - Debuttano le versioni 718 T : ... per il pacchetto aerodinamico, per le calotte degli specchietti Agate Grey, per il volante GT da 360 mm, per i pannelli nero lucido sulla plancia e per le finiture interne Sport-Tex con sedili a ...