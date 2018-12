Papa Francesco | Davide e Giuda Ai pedofili come ai mafiosi | convertitevi e

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) "Nel mondo turbolento, la barca della Chiesa quest'anno ha vissuto e vive momenti difficili, ed è stata investita da tempeste e uragani" afferma. Uragani, appunto. Gran parte dell'annuale discorso del Pontefice per gli auguri di Natale alla Curia si concentra sugli scandali degli abusi sessuali sui minori che da decenni ormai scuotono la Chiesa e che hanno vissuto una nuova recrudescenza nel 2018: dal Cile, agli Stati Uniti, fino in Australia, coinvolgendo direttamente vescovi e cardinali, gli unti dal Signore.Quanto a sé,promette solennemente: "La Chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia chiunque abbia commesso tali delitti". E la parola chiunque è in corsivo nel testo. Ainella Chiesa, Beroglio grida,Giovanni Paolo II fece con i: "e consegnatevi ...