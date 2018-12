Ora che anche leggere un libro è diventato difficile | ecco l' app che semplifica la lettura

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancOra oscuri della manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

“Per cambiare il futuro bisogna sognare - io sono un ragazzo che ancOra sogna”. Roberto Giacobbo premiato dai giovani innovatori dell’ANGI : Si è svolta il 14 dicembre, presso la suggestiva Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, la cerimonia di consegna del...

Il 21 dicembre 1978 i Cure pubblicavano il singolo Killing An Arab - un brano che fa ancOra discutere : Quando Robert Smith scriveva il testo di Killing an Arab era ancora sui banchi di scuola, e forse non immaginava che quel brano avrebbe portato i suoi Cure al centro di una polemica che ancora oggi si riaccende. Il 21 dicembre 1978 fu pubblicato come primo singolo, con 10:15 Saturday night nel lato B, durante le registrazioni di "Three imaginary boys", primo LP della band. Tuttavia Killing an Arab non fece parte della tracklist dell'album: si ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Michela Moioli subito eliminata - sei azzurri ancOra in corsa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto ...

7 videogiochi del 2019 che non vediamo l’Ora di giocare : Il 2018 volge al termine, ed è quindi giunto per noi il momento di guardare ai videogiochi 2019, i titoli che si apprestano a fare il loro esordio sulla scena videoludica da qui a poco meno di due settimane. Tanti i prodotti di grandissimo richiamo che si paleseranno già nel corso dei primi mesi dell'anno, con i videogiocatori che ovviamente ringraziano (le loro tasche un po' meno). Difficile per noi andare troppo in là con lo sguardo senza ...

Bianca Atzei ancOra polemiche con Max Biaggi : Bianca Atzei torna a parlare della sua vita sentimentale e del suo passato rapporto con Max Biaggi: “Non sono innamorata. E’ difficile imparare a fidarsi, capire se gli altri in me cercano la donna o il personaggio. Il mio amore oggi è il lavoro, la musica”. La cantante dopo la fine della sua love story con Max Biaggi ha partecipato all’Isola dei Famosi dove ha trovato un grande amico, Jonathan Kashanian, ma non ha trovato l’amore. Bianca è ...

Zebre-Benetton Treviso in tv - quando si gioca e a che Ora. Il programma e la diretta streaming : Momento della verità per il Guinness Pro 14 2018-2019: arriva il momento, ovviamente nel periodo natalizio, per il primo scontro diretto tra le due compagini del rugby italiano nella massima competizione europea. Si sfidano domenica 23 dicembre, alle ore 15, al Lanfranchi di Parma, le Zebre padrone di casa e la Benetton Treviso. Padroni di casa al momento favoriti anche dalla posizione in classifica più vantaggiosa. Come per tutta la ...

Sci alpino oggi - Gigante femminile Courchevel 2018 : Orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettOrali di partenza : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Francia a Courchevel. La gara francese segna il ritorno in pista delle gigantiste. Grande attesa per Federica Brignone che difende il suo ruolo di leader nella classifica di specialità, ma ovviamente il pronostico pende dalla parte di Mikaela Shiffrin. L’azzurra scatterà per quarta, dopo Wendy Holdener e prima di Viktoria Rebensburg. Ad aprire le danze sarà la francese Tessa Worley, ...