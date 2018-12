Blastingnews

: La bomba di Gianni Di Marzio: 'Conte andrà all'Inter a giugno' (RUMORS) - ArmandoAreniell : La bomba di Gianni Di Marzio: 'Conte andrà all'Inter a giugno' (RUMORS) - MuleVariations : RT @GeekTheVivian: @GianniBiNa @miregiuggi @Lleri7_75 @MuleVariations @SauroSamat @kuklademetra @Pilota__Pirx @AndreSime @ciccioparini @Dr_… - Lleri7_75 : RT @GeekTheVivian: @GianniBiNa @miregiuggi @Lleri7_75 @MuleVariations @SauroSamat @kuklademetra @Pilota__Pirx @AndreSime @ciccioparini @Dr_… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Continuano irelativi alla panchina dell'. Sicuramente fino aresterà Luciano Spalletti, come annunciato dai vari dirigenti, su tutti Ausilio, Marotta e Javier Zanetti, dopodiché si tireranno le somme. Sarà importante per il tecnico nerazzurro raggiungere una qualificazione tranquilla per la prossima Champions League, oltre ad arrivare fino in fondo sia in Coppa Italia che in Europa League. Ad ogni modo quella del club milanese resta una panchina 'bollente' perché sono tanti i nomi di papabili nuovi allenatori. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno di José Mourinho o dell'approdo di Diego Pablo Simeone (con AS che ha ipotizzato anche una formazione con il Cholo a comando). Ma il nome in pole position sarebbe quello Antonio. Di questo è fermamente convinto anche l'ex tecnicoDiche lo ha dichiarato ai microfoni di RMC ...