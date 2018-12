Il giallo di Mattia | scomparso in Valmalenco | i cani portano al rifugio

Blastingnews

(Di sabato 22 dicembre 2018) Sono trascorse 2 settimane da quandoMingarelli, agente di commercio comasco, ha fatto perdere le sue tracce. Il giovane, 30 anni, approfittando del Ponte dell'Immacolata aveva raggiunto Chiesa in(Sondrio), dove i genitori hanno una baita, per concedersi una piccola vacanza sulla neve. Poi, dopo una breve escursione, è sparito nel nulla. Ora, imolecolari hanno fiutato una pista e puntano alAi Barchi (dove il ragazzo è stato visto per l'ultima volta in compagnia del titolare, Giorgio Del Zoppo).La pista delDante, l'inseparabile amico a quattro zampe di, trascorre le sue giornate correndo dalla baita della famiglia Mingarelli alAi Barchi. E la stessa cosa, pare, stanno facendo anche imolecolari impiegati nelle indagini. Come è stato mostrato anche l'altra sera dalle telecamere di Chi l'ha visto?, appena il Bloodhound (o ...