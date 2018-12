Garcinia Cambogia in farmacia | dove si trova | controindicazioni e prezzo in capsule e pura

correttainformazione

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Una zucca in miniatura con un cuore d’agrume: laè uno dei frutti esotici provenienti dall’Asia sudorientale e dall’Africa centrale più richiesti oggi anche nel mondo occidentale. Dal gusto inconfondibile, ciò che rende speciale questo dono della natura è la presenza, assieme ad una componente di carboidrati, pectine e calcio, dell’acido idrossicitrico. Questo principio attivo contenuto in quantità che oscillano dal 10 % al 50 % sulla sostanza secca, è indispensabile per contrastare i lipidi cellulari: con la particolarità di accrescere la serotonina nel nostro corpo e fare in modo che il fegato produca meno grassi, l’acido idrossicitrico non solo migliora il nostro umore, ma inoltre velocizza il metabolismo e diminuisce il senso di fame in chiunque lo ingerisca apportando un notevole aiuto se si vuole perdere peso più facilmente ma pur sempre in maniera ...