Resident Evil 2 | la versione originale e il remake a confronto in un video

Resident Evil : James Wan non è più coinvolto nel film reboot : James Wan (Insidious, Saw, The Conjuring) e la sua Atomic Monster non produrranno più il reboot del film di Resident Evil, come riporta Bloody Disgusting. Wan lo ha confermato durante un'intervista per Aquaman."Non lo faccio più", ha detto Wan. "Abbiamo abbandonato il progetto."Wan ha espresso una certa frustrazione per il fatto che il suo coinvolgimento con Resident Evil sia stato annunciato prematuramente.Read more…

I remake di Final Fantasy 7 e Resident Evil 2 sono 2 dei titoli più attesi dai lettori di Famistu : La nota rivista giapponese Famitsu ha pubblicato la classifica dei titoli più attesi dai suoi lettori, dopo aver visto i voti degli utenti possiamo notare che la Top 5 non è cambiata di una virgola, con Super Smash Bros. Ultimate ancora in testa (il titolo non era ancora disponibile durante la stesura della classifica).Come riporta Gamingbolt, subito dopo Super Smash Bros. Ultimate troviamo Kingdom Hearts 3 con una differenza di soli 45 voti ...

Resident Evil 2 : la nuova serie di video "Report" si focalizza su Sherry - Annette - Brian Irons - G1 e sull'Orfanotrofio : Come segnala Gematsu, il nuovo set di video "Report" pubblicato da Capcom per il suo Resident Evil 2 è questa volta incentrato su Sherry Birkin, Annette Birkin, Brian Irons, G1 e l'Orfanotrofio.I primi cinque video report, si concentravano invece su altri personaggi, come ad esempio Ada Wong o i cani zombie.Con la pubblicazioni di questi video, Capcom vuole approfondire i personaggi, i nemici e i momenti principali che ritroveremo all'interno ...

Olivia Jackson - controfigura Milla Jovovich in Resident Evil/ Braccio amputato - ora chiede maxi risarcimento : La controfigura sudafricana Olivia Jackson ha chiesto un risarcimento di 2,5 milioni di dollari in seguito all'amputazione di un Braccio

Resident Evil 2 : le microtransazioni non saranno necessariamente presenti nonostante la classificazione ESRB : Le microtransazioni non saranno necessariamente presenti nel remake di Resident Evil 2, nonostante la recente classificazione ESRB.Come riporta Wccftech, in seguito alla valutazione del gioco da parte della Entertainment Software Rating Board (ESRB), vari report hanno affermato che il remake di Capcom conterrà sicuramente microtransazioni.Certo, la valutazione ESRB menziona "acquisti in-game" sia su PlayStation 4 sia su Xbox One, ma questa non è ...

Il film reboot di Resident Evil ha trovato il suo regista : Il film reboot Resident Evil, che si ispirerà a Resident Evil 7, ha trovato il suo scrittore e regista.Il director di "47 Meters Down", Johannes Roberts, è stato assunto da Constantin film per prendere le redini del reboot, secondo fonti di Variety.La rinascita del franchise è stata una priorità per Constantin dal maggio 2017, ovvero da quando è stato annunciato il reboot. Il franchise ha accumulato complessivamente $ 1,2 miliardi in tutto il ...

Il remake di Resident Evil 3 : Nemesis sarebbe già in sviluppo : Che Capcom stia lavorando con particolare attenzione sul fronte di remaster/remake è cosa ormai risaputa e un remake di Resident Evil 3: Nemesis non è stato escluso dalla compagnia stessa. Oggi però ci troviamo di fronte a un rumor piuttosto succoso grazie a un insider che in passato si è rivelato piuttosto affidabile rivelando, tra le altre cose, dei dettagli legati a Resident Evil 7.L'insider DuskGolem ha confermato su ResetEra che Resident ...

Resident Evil 2 : il mostruoso Tyrant - Leon - Claire e molto altro nei nuovi gameplay trailer : Grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo che Resident Evil 2 di Capcom ha recentemente ricevuto due nuovi gameplay trailer, ciascuno dal punto di vista dei diversi personaggi giocabili. Il primo video vede Claire affrontare il mostruoso Tyrant in numerose occasioni, mentre il secondo si concentra su Leon e le sue avventure. Alla fine di questo secondo filmato è visibile anche Ada Wong.Il Tyrant è indiscutibilmente il fiore ...

Area inedita per Resident Evil 2 Remake - l’orfanotrofio in immagini : Lo sviluppatore giapponese ha svelato interessanti novità per il Remake di Resident Evil 2 . Di recente Capcom ha dedicato un’intera giornata alle video anteprime internazionali del survival horror, rivelando così che nel Remake di Resident Evil 2 ci sarà anche un’Area di gioco molto inquietante e inedita rappresentata dall'Orfanotrofio. Già dal momento in cui è stato annunciato il Remake di Resident Evil 2, i vertici di Capcom avevano ...

Resident Evil 2 : Raccoon City si espande con la nuova area dell'Orfanotrofio : Come riporta Dualshockers, Capcom ha annunciato che il "nuovo" Resident Evil 2 presenterà alcuni nuovi contenuti, in particolare una nuova area di Raccoon City da esplorare, l'Orfanotrofio.Il luogo sembra essere un centro per bambini orfani completo di un'area giochi con giocattoli e tappeti soffocati dai colori oscuri della realtà del gioco che rende tutto scuro e grigio. Quanto sarà significativa questa area ancora non lo sappiamo ma, in un ...

Resident Evil 2 : un nuovo video gameplay mostra in azione Ada Wong - Leon e Claire : Come riporta Wccftech, un nuovo filmato di Resident Evil 2 Remake è stato reso disponibile da poco e mostra personaggi e luoghi che non sono stati mostrati in precedenza.Il nuovo video, che può essere visto più in basso, mostra la battaglia di Ada Wong (protagonista di alcuni recenti screenshot) e Mr.X, così come alcuni segmenti nuovi di zecca per Leon e Claire. Il filmato include spoiler, quindi se non volete anticipazioni vi invitiamo a non ...

Resident Evil 2 (remake) - prova : Sono passati venti lunghi anni da quel lontano 1998, anno in cui vedeva la luce Resident Evil 2 sulla prima Playstation, uno dei capitoli più amati in assoluto dai fan della longeva saga di Capcom. Da lungo tempo, visto l'ottimo lavoro svolto sul remake del primo Resident Evil, la comunità ha continuato a fare pressioni sulla software house giapponese per avere un remake che fosse in grado di rendere onore all'originale.Lo scorso E3 il velo su ...

Un evento a tema Resident Evil 2 è in arrivo in PUBG Mobile : No, non si tratta della modalità zombie di Call of Duty, quello che state vedendo qui è il teaser di quello che sembra essere un evento crossover che vedrà l'incontro tra il remake di Resident Evil 2 e PUBG Mobile.Come riporta Eurogamer.net, la notizia arriva tramite un tweet dall'account giapponese di Resident Evil, che ha condiviso un teaser trailer del prossimo evento. Dai filmati condivisi finora, e dalla traduzione del tweet da parte di ...

Lo store Microsoft svela le contenute dimensioni del remake di Resident Evil 2 : Il Microsoft store sta diventando rapidamente una delle fonti preferite dai newser, a causa dell'incredibile mole di dettagli che la piattaforma include nella pagina di ciascun gioco in uscita su Xbox One o su Windows.Quella del remake di Resident Evil 2 è stata appena aggiornata e riporta ora anche le dimensioni del gioco, che si attestano sui 21,07 GB. Come ricorda PlayStation Lifestyle, non è detto che le dimensioni siano esattamente le ...