Passaggio di consegne in tre dipartimenti

Sanremo 2019 - Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino ospiti della prima serata per il Passaggio di consegne : Arrivano nuove dall'Ariston. Secondo quanto annunciato dal sito DavideMaggio.it, alla prima serata dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo , prevista per il 5 febbraio prossimo, saranno presenti Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino , mattatori della scorsa edizione della kermesse musicale. Il compito della coppia sarà quello di cedere fisicamente in diretta il testimone a coloro che prenderanno le redini dell'evento insieme al ...

BOOM! Festival di Sanremo 2019 : Hunziker e Favino alla prima per il Passaggio di consegne : Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino Al Festival di Sanremo 2019 il passaggio di consegne tra i vecchi e i nuovi conduttori non sarà ideale, ma concreto. Avverrà in diretta. DavideMaggio.it è in grado di svelarvi che per il 5 febbraio prossimo, serata inaugurale della kermesse, all’Ariston ci sono tutte le intenzioni di avere sul palco Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, protagonisti della scorsa edizione. I due ...