Manovra | Conte | “Procedura infrazione andava evitata | ho convinto Salvini e Di Maio”

Salvini : 'Sono molto contento della Manovra - non è vero che ho ceduto' : ..."Se invece parti con richieste ambiziose che tutti i governi precedenti non hanno mai avanzato - ha aggiunto - porti a casa un risultato di una Manovra da decine di miliardi che tornano nell'economia ...

Manovra - il premier Conte : la procedura di infrazione andava evitata : "Attraversare una procedura di infrazione che avrebbe messo sotto controllo i conti dell'Italia per sette anni, inutile negarlo, avrebbe avuto un costo politico molto elevato, e forse non del tutto ...

Salvini : 'La Manovra una vittoria'. Conte : 'Resterò 5 anni' - : Il ministro dell'Interno, in un'intervista radiofonica, scherza sul suo rapporto con Di Maio: "Noi come Bud Spencer e e Terence Hill? Io sarei Bud Spencer". Il premier al Corriere della Sera: "Con l'...

Il partito del Quirinale porta a casa la Manovra senza multe. I vicepremier lasciano la scena a Conte - finalmente premier : "Ma se ci dovesse essere una crisi si va al voto, no ribaltoni con i responsabili, sono vecchia politica e i lettori ci punirebbero" ha precisato il sottosegretario tra i più soddisfatti per l'...

Manovra - Conte : salvato impianto iniziale : 6.42 La procedura d'infrazione da parte della Commissione europea è stata evitata e "l'impianto della Manovra è rimasto quello iniziale. Ci hanno dato fessibilità e abbiamo introdotto dei meccanismi per reperire le risorse finanziarie". Così il primo ministro, Conte, in un'intervista al Corriere della Sera parla della lunga trattativa con l'Ue. "Non abbiamo mai pensato a una Manovraschiaffo, a una ribellione antieuropea", afferma Conte: ...