Thales Alenia Sp | In orbita satellite osservazione militare CSO-1

Osservazione della Terra : Thales Alenia Space supporterà le industrie aerospaziali coreane per lo sviluppo di una costellazione di 4 satelliti radar : Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi di aver siglato due contratti con Korea AeroSpace industries LTD. (KAI) e con Hanwha Systems Corporation, LTD. (HSC) per lo sviluppo congiunto di una costellazione di 4 satelliti radar ad alta risoluzione di Osservazione della Terra, nell’ambito del Progetto Korea “425 Project” della Agency for Defense Development (ADD) della Korea del Sud. Il Korea ...

La Stazione Spaziale Internazionale compie 20 anni : il contributo di Thales Alenia Space : È il più grande e ambizioso progetto Spaziale concepito dall’uomo, quarant’anni dopo la conquista della Luna: la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), un avamposto orbitale per la ricerca e la conquista di nuove conoscenze, nuove capacità e nuove opportunità nello Spazio. La Stazione è il frutto di uno sforzo congiunto di Stati Uniti, Russia, Canada, Giappone e delle Agenzie Spaziali di 11 Paesi membri della Comunità Europea. La grande ...

Monitoraggio dell’ambiente : Telespazio e Thales Alenia Space annunciano investimento in NorthStar Earth and Space Inc. : La Space Alliance formata da Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%) e Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver ufficialmente acquisito una partecipazione in NorthStar Earth and Space Inc. (NorthStar), una società di servizi di informazione, con sede a Montreal, che sta sviluppando il più avanzato sistema satellitare al mondo per il Monitoraggio dell’ambiente terrestre e del near Space. Attraverso questo ...

Thales Alenia Space e ONERA - centro di ricerca aerospaziale francese : siglato accordo di cooperazione : Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%), principale attore nel mercato satellitare, dell’esplorazione spaziale e delle infrastrutture orbitali, e ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), il centro di ricerca aerospaziale francese, hanno siglato un accordo di cooperazione nel campo delle attività spaziali. Thales Alenia Space e ONERA hanno già collaborato a diversi progetti spaziali innovativi per diversi anni, ...

Astronomia - BepiColombo verso Mercurio : il lancio “riflette la capacità di Thales Alenia Space di affrontare le nuove sfide” : Ha preso il via dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese, la missione BepiColombo con obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il decollo è avvenuto alle 3.45 ora italiana a bordo del vettore Ariane V per la missione V245. La missione BepiColombo (il cui nome è un tributo al matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano Giuseppe Colombo) è frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ...

Spazio - Galileo : l’ESA sceglie Thales Alenia Space per la fase operativa della Missione di Terra e le Infrastrutture di Sicurezza : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che agisce per conto della ComMissione Europea (CE) e l’Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il dispiegamento della prossima versione del segmento di Terra della Missione Galileo (GMS) e l’infrastruttura di Sicurezza (GSF), congiuntamente note come WP2X. Questo contratto del valore di circa 324 ...

Thales Alenia Space - superati test moduli fotovoltaici per dirigibile stratosferico : Thales Alenia Space ha completato con successo i test di validazione statica meccanica dei primi moduli fotovoltaici in scala reale progettati specificatamente per il dirigibile stratosferico autonomo ...