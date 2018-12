Roma | Di Francesco più 3 novità

La Roma festeggia il Natale - la stoccata di Di Francesco : 'Solo chi fa sbaglia' : La Roma prova a scordare per una sera il momento negativo che sta vivendo in campionato festeggiando il Natale con una cena organizzata da 'Roma Cares'. presso l'Auditorium della Conciliazione. Tra i ...

Roma - Paulo Sousa unica alternativa a Di Francesco : Roma Paulo Sousa – Sono ore decisive sull’asse Boston – Quartiere Eur di Roma dove, da meno di una settimana, la società della Capitale ha installato la nuova sede operativa. A Boston è volato lo stato maggiore dell’area sportiva, Monchi in testa, a Roma è rimasto Baldissoni con il compito di seguire passo passo la […] L'articolo Roma, Paulo Sousa unica alternativa a Di Francesco proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma - Di Francesco trema e Sousa aspetta : Di Francesco resta lì, in stand by, come se domenica sera non fosse accaduto niente. Il successo sofferto, e nemmeno limpido: rigore solare negato a Pandev, contro il Genoa non rafforza la posizione ...

Roma : Totti - Di Francesco ne verrà fuori : ANSA, - Roma, 17 DIC - ''Ci manca la continuità e la fiducia, dobbiamo compattarci in questo momento di difficoltà e uscirne''. Parola di Francesco Totti che dopo il 3-2 della Roma con il Genoa ...

La Roma batte il Genoa 3-2 ma non la crisi - Di Francesco respira : È passata la nottata, parafrasando Eduardo De Filippo: era tutto pronto per un doloroso esonero, quello di Eusebio Di Francesco da parte della Roma, insoddisfatta dopo prestazioni a dir poco inquietanti come quelle di Bologna, Cagliari, Plzen o, tra le mura amiche, con Chievo e Spal. Di Francesco e prospettive difficili per la Roma nel 2019 La Roma resta dietro in classifica pur vincendo. È ora al sesto posto in compagnia del Sassuolo sorpresa ...

Roma - Di Francesco senza mezze misure : “siamo ancora malati - ci siamo meritati i fischi dei tifosi” : L’allenatore della Roma si prende i tre punti ottenuti contro il Genoa ma sottolinea di non aver ancora risolto i problemi Tre punti vitali, una vittoria sofferta che aiuta moltissimo la classifica della Roma, apparsa in difficoltà anche contro il Genoa. Eusebio Di Francesco incassa il successo e guarda avanti, consapevole che i problemi da risolvere non sono affatto spariti: “devo fare i complimenti ai ragazzi, che in un ...

Roma-Genoa 3-2 - Di Francesco : 'Siamo ancora malati' : Roma, 17 dic., askanews, - La Roma trema in una notte di spalti vuoti e contestazioni ma torna a vincere. All'Olimpico la squadra di Di Francesco batte 3-2 in rimonta il Genoa al termine di una ...

Di Francesco : "La Roma è ancora una squadra malata" : Il tecnico della Roma ha citato Zaniolo e Cristante tra i migliori, 'hanno fatto una grande partita ma - ha aggiunto a Sky Sport - l'hanno fatta in tanti. E contro una squadra in salute, fatta di ...

Di Francesco : "Fischi meritati. La Roma è ancora malata" : Una vittoria pazzesca, rocambolesca, ma che vale 3 punti come tutte le altre. Ne aveva bisogno Eusebio Di Francesco, fischiato al momento della lettura delle formazioni e sulla graticola nell'ultimo ...

Roma-Genoa 3-2 - Partita pazza - Cristante e Var salvano la panchina di Di Francesco : La Roma vince 3 a 2 contro il Genoa nel posticipo della 15giornata di Serie A. Il Grifone parte bene e nel primo tempo va in gol con Krzysztof Piatek e Oscar Hiljemark , stoppando il momentaneo pari ...