Manovra | Renzi ironizza | “Testo scritto da Bruxelles” Poi la battuta su Conte

Manovra - Matteo Renzi : “Truffa scandalosa ai danni degli italiani - il conto lo paga la gente” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca la maggioranza di governo per tutte le promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute con la legge di Bilancio: "La truffa messa ai danni degli italiani è scandalosa. Vi hanno raccontato balle su balle e adesso il conto lo paga la povera gente", scrive su Facebook.Continua a leggere

Renzi : “Mancano 14 giorni al termine e non abbiamo la Manovra - una cosa mai vista” : "Mancano 14 giorni al Capodanno e nessuno conosce quale sia davvero la legge di bilancio. È una cosa MAI vista. Faccio un appello ai parlamentari della maggioranza. A quei parlamentari che ci guardano imbarazzati perché si rendono conto di quello che sta accadendo ma cercano di minimizzare. Smettete di farvi trattare da spettatori e passacarte. Voi non siete le majorette di Salvini e Di Maio. Avete una dignità. Mostratela, se vi riesce", ha ...

Manovra - Tajani : "Manderò a Salvini e Di Maio foto di Renzi - consensi si perdono molto facilmente" : Agenzia Vista, Bruxelles, 13 dicembre 2018 'Il dialogo è giusto che ci sia e giusto fare il possibile per evitare procedura di infrazione. Certo la Manovra va riscritta completamente. Manderò a ...

Manovra - Renzi : “Governo di cialtroni - figuraccia di Salvini e Di Maio. Pd? Basta - non voglio polemiche. Vinca il migliore” : “Di Maio e Salvini hanno fatto una figuraccia. Ma ora dico all’Europa di accettare il deficit al 2,04% e non aprire la procedura d’infrazione”. Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel giorno della presentazione del suo documentario Firenze secondo me che andrà in onda sabato sul Nove in prima serata. “Pd? Basta, diamoci una tregua. Non voglio entrare nelle polemiche e non me ne occupo. Ci sono i candidati alla ...

Prodi : “Renzi si decida : o dentro o fuori il Pd. Manovra? Accordo Italia con Ue era ovvio - entrambi sono deboli” : “Matteo Renzi? Deve decidersi: o sta fuori o sta dentro il Pd. Veda lui. Ma non può stare in mezzo all’uscio”. sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, intervistato da Maria Latella nella trasmissione 24 Mattino, su Radio24. Prodi si pronuncia sullo stato attuale del Pd: “Non so ancora se andrò a votare alle prossime primarie. Ci sono 7 candidati, mi facciano capire quale è il loro programma e in quel caso io posso anche ...

Manovra : Renzi - prima fango ora copiano : ANSA, - ROMA, 24 NOV - "Bonus 80 euro confermato. Bonus cultura recuperato. Bonus Bebè reintrodotto. Bonus professori ok. prima quintali di fango contro i Bonus di Renzi e adesso ci copiano. E allora ...

Manovra - Renzi a Conte e ai vice : fermatevi o sarà il disastro : 'Lancio un appello a Conte, Tria, Salvini e Di Maio: vi prego, fermatevi. State giocando sulla pelle del Paese'. Matteo Renzi, in diretta su Facebook, a proposito della procedura Ue sulla Manovra, si ...

Renzi : “La Manovra del popolo è l’atto più masochista mai fatto negli ultimi 15 anni” : Matteo Renzi nella lunga enews commenta in modo pungente l'operato del governo Conte, riprendendo soprattutto gli episodi che hanno coinvolto Luigi di Maio, come il suo attacco a Mario Draghi. Ma critica anche Salvini e le sue dichiarazioni sull'immigrazione, utilizzate anche per commentare la tragedia di Desirèe. Ancora Renzi parla di Virginia Raggi, della sua amministrazione e del "No" alle Olimpiadi.Continua a leggere

Renzi nuova critica a Di Maio : “Di Maio cambi Manovra e chi gli scrive i discorsi” : Renzi torna a criticare Di Maio: c’è o ci fa? cambi manovra e chi gli scrive i discorsi L’ex premier Matteo Renzi ha replicato al vicepremier pentastellato Luigi Di Maio: “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono molto critici sull’Italia e lui, tra un condono e l’altro, che fa? Attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la manovra altrimenti l’Italia va a sbattere. E già ...

Leopolda - arriva la controManovra di Renzi per salvare il Paese : Anche l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto particolarmente preoccupato per la direzione verso cui sta andando il Paese, poiché causa l'impennata dello spread "in questi giorni si ...

