Ma quale aggressione? È stata lei a inseguire l' uomo E poi ha finto di essere

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Aumentano le persone che smentiscono la versione fatta da Mara Lapia, parlamentare M5S che ha denunciato diaggredita domenica scorsa in un supermercato di Nuoro. Lo riporta il Corriere della Sera. L'onorevole ha dichiarato di"offesa e aggredita da unche poi si è allontanato a bordo di una Ford Fiesta", mentre si trovava alla cassa del supermercato. Nei parcheggi, in particolare, il presunto autore dell'(identificato e denunciato da Lapia) le avrebbe colpito la mano che teneva il telefono con ilstava riprendendo l'e la targa della sua auto, e poi minacciata: "Questa volta ti ammazzo, non ti lascio viva". Lapia avrebbe quindi avuto un mancamento.Una versione che si discosta molto dalle testimonianze dei presenti.La polizia interroga le due cassiere. Entrambe raccontano che mentre Lapia stava pagando "sono cadute due ...