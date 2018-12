Lo spread tra Btp e Bund a 255 | ai minimi da settembre

Sull'intesa tra Governo e Ue cala lo spread - sale la borsa : Mercati che comunque attendono di conoscere la decisione della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, sui tassi, mentre all'orizzonte diminuisce la fiducia sulla crescita dell'economia ...

I mercati brindano all'intesa tra Roma e Bruxelles : apertura in netto calo dello spread - Piazza Affari corre : La Borsa di Milano dopo i primi scambi vola con il Ftse Mib che guadagna l'1,5% a 18.918 punti. Gli investitori brindano all'intesa raggiunta tra il governo e l'Ue per la manovra di bilancio. Il listino principale è spinto dai forti rialzi delle banche. Clima positivo anche per lo spread tra Btp e Bund che apre in netto calo a 259 punti con il rendimento del decennale italiano che scivola al 2,84%.A Piazza Affari primeggiano Ubi (+3,9%), ...

Bankitalia taglia le stime sul Pil ma precisa : "Se spread rientra ci sarà più crescita" : "La crescita dell'economia italiana si manterrebbe attorno all'1,0 per cento annuo in tutto il triennio 2019-2021: rispetto alle precedenti proiezioni (relative a luglio), la stima di crescita è più bassa per due decimi di punto nel 2018 mentre resta invariata nel biennio 2019-2020". E' quanto si legge in un report di Bankitalia relativo alle proiezioni macroeconomiche dell'economia italiana. Le nuove stime, si legge nel report, ...

spread - il crollo durante il faccia a faccia tra Conte e Juncker : come godono i mercati : Da tempo non si vedeva un crollo dello Spread di questa portata. L'accordo ottenuto da Giuseppe Conte a Bruxelles sulla manovra economica e la riduzione del deficit al 2,04% ha messo d'accordo tutti, ...

Tra spread e bancomat gioie e dolori dei neuroni : fabrizio assandri Quando Matteo Salvini dice che, se sorride, lo spread scende, non ha tutti i torti. 'C'è infatti un comportamento emotivo che influenza il mercato, a prescindere da valutazioni ...

Borse europee aprono in calo - spread arretra a 286 punti : Uno dei più forti 'sell off' degli ultimi anni a Wall Street impatta l'Europa e l'Asia, deprimendo i listini. Sullo sfondo il timore per i commerci e la crescita globale. Londra cede lo 0,77% a 6.968 ...

Giovanni Tria - lo spread e' il convitato di pietra : Nel suo intervento in commissione Bilancio alla Camera il ministro dell'Economia delle Finanze ha anche detto che il rallentamento è più forte delle attese a causa di quello della Germania, a cui l'...

Ecco come lo spread BTp-Bund potrà costare alle banche oltre un miliardo nel 2019 : In modo subdolo, sotterraneo e indiretto, sono mille i modi con cui il rincaro dello spread tra BTp e Bund sta facendo danni in Italia. La stessa banca per emettere lo stesso tipo di titolo ha dovuto sestuplicare il tasso d’interesse...

Salvini e Di Maio traditi dai "numerini" : lo spread resta alto e l'Ue non vuole fare sconti : La variazione dello 0,2 % offerta dal governo non basterà a scongiurare l'apertura di una procedura di infrazione...

L'apertura sul deficit tranquillizza i mercati. spread in netto calo - Piazza Affari vola con le banche : Rep Svolta sulla manovra: cade il tabù del 2,4% ma è scontro nella maggioranza di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

L'apertura sul deficit tranquillizza i mercati : spread in netto calo : MILANO - La timida apertura del governo sui conti pubblici, con il ministro Matteo Salvini che non ha escluso la possibilità di limare al ribasso il livello di deficit dal 2,4% inizialmente atteso, dà ...

spread e mutui - botta e risposta tra Padoan e Castelli : "Lo Spread farà aumentare i mutui", "Se lo dice lei...". È il botta e risposta andato in onda ieri sera a Porta a Porta, dove tra gli ospiti c'erano Pier Carlo Padoan e Laura Castelli.Nel talk politico si parlava di Spread e l'ex ministro delle Finanze ha fatto notare che il differenziale tra Btp e Bund tedeschi prima delle elezioni era "attorno ai 120 punti base", mentre ora è sopra i 300 punti base. "Il che significa che sono miliardi in più ...

Bankitalia : «Famiglie più povere e capitali stranieri in fuga dai Btp - fa paura l'effetto spread» : capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali (Btp). «Ingenti vendite da parte degli investitori esteri» dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla...

Bankitalia : «Capitali stranieri in fuga dai Btp come nel 2012 - fa paura l'effetto spread» : Capitali stranieri in fuga dai buoni del tesoro pluriennali (Btp). «Ingenti vendite da parte degli investitori esteri» dei titoli di Stato italiani: è l'allarme lanciato dalla...