Juventus | stamani partitella con l' Under 23 | Bernardeschi in grande spolvero

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. I bianconeri hanno svolto unaamichevole contro l'23. Laha schierato in campo chi fino ad ora ha giocato un po' di meno e in particolare c'era anche Sami Khedira. Nelladi stamane, uno dei grandi protagonisti è stato Federico. Il numero 33 bianconero ha realizzato una doppietta e dunque dimostra di volersi seriamente candidare per una maglia da titolare nelle prossime partite. Nella sfida odierna oltre asono andati in gol anche Kean e Kastanos. Quindi questa mattina, una parte della squadra è scesa sul terreno di gioco del JTC per sfidare l'23, mentre il resto della squadra si è dedicato ad un lavoro fisico in campo e in palestra. Ormai, manca sempre meno al match contro la Roma: proprio per questo motivo le sedute dei ...