Inter | il Flamengo insiste | vuole Gabigol a gennaio RUMORS

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Uno dei primi acquisti di Suning è stato Gabriel Barbosa, noto anche come, arrivato dal Santos all'nell'estate del 2016 per poco più di trenta milioni di euro. Un colpo che ha fatto molto rumore, con una presentazione maestosa all'Auditorium Pirelli che ha scomodato anche paragoni illustri, come quello con Ronaldo il Fenomeno. L'avventura in nerazzurro, però, è durata solo un anno, con un gol messo a segno in una stagione traballata, con i vari avvicendamenti sulla panchina (De Boer, Pioli e Vecchi). Nell'estate del 2017 la cessione in prestito al Benfica, con l'avventura in Portogallo che è durata solo pochi mesi. A dicembre, poi, l'ha deciso di assecondare la volontà del classe 1996 di tornare in Brasile, cedendolo in prestito al Santos, il suo ex club, in prestito. Tra qualche giorno, però, l'attaccante farà il suo ritorno a Milano anche se la sua cessione appare ...