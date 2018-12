Inter | Handanovic modello per il calendario | Nainggolan si fa la barba con le stelle ninja

Inter : Handanovic - bisogna guardare avanti : "Sapevamo di dover vincere senza pensare all'altra partita, ma purtroppo non ci siamo riusciti - ha proseguito, a Sky Sport -. La qualificazione è un obiettivo sfuggito, ma non c'è nulla da piangere. ...

Inter - Handanovic guarda avanti : 'Ora vinciamo l'Europa League' : Così il portiere dell' Inter , Samir Handanovic , ai microfoni di Sky Sport 24 il giorno dopo l'eliminazione in Champions League e in vista dell'anticipo casalingo contro l'Udinese. 'Sicuramente la ...

Inter - Handanovic non si abbatte : 'Possiamo vincere l'Europa League' : ... 'Sicuramente la Champions è un obiettivo sfuggito, volevamo andare avanti, ma non c'è da piangere, ormai è andata - ha dichiarato lo sloveno a Sky Sport -. A febbraio inizierà l'Europa League e ...

Inter - Handanovic : 'La Champions è andata - l'Europa League sarà una nuova opportunità' : Samir Handanovic il giorno dopo l'elimiazione dalla Champions League. Il portiere dell'Inter, a margine dell'evento dedicato al libro 100 Storie Nerzzurre , ha detto: "Oggi è un giorno nuovo e ...

Juventus-Inter, risultato live 0-0: Handanovic si oppone a Dybala

Juventus-Inter - ESCLUSIVO Bordon : 'Handanovic super - confido in Perisic stasera' : Handanovic poi è incredibile, ha una grande esperienza ed è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, come il collega bianconero Szczesny'. Simone Ciloni

Juventus-Inter - Galli : "Szczesny-Handanovic imponenti - rapidi e tecnici : il meglio della Serie A" : Le grandi partite spesso si decidono per un dettaglio: un dribbling, un cross, una parata . E Juventus-Inter propone una sfida nella sfida con il confronto Szczesny-Handanovic che Giovanni Galli , ...

Calciomercato Inter/ Ernesto De Notaris: 'Areola può arrivare - ma per fare il secondo di Handanovic'

Inter - non basta un super Handanovic : la difesa si scopre fragile : Samir Handanovic è uno degli uomini-copertina di questo avvio di stagione Interista, ma oggi i suoi miracoli non sono bastati. Nel primo tempo contro l'Atalanta lo sloveno, che non subiva gol da 296', ...

Calciomercato Inter - Ausilio lavora per il dopo Handanovic: i possibili sostituti dello sloveno

Inter - Handanovic re d'Europa. Il mercato? Lo decide lui : Una fetta grande del cammino Champions è tutta di Samir Handanovic, delle 24 parate effettuate in 4 partite, 16 solamente nelle due sfide contro il Barcellona. Solo Borjan , Stella Rossa, 29, e Zoet , ...

Handanovic miglior portiere d'Europa - ma l'Inter cerca il sostituto : tutti i nomi : Se si considerano i cinque top campionati europei, come scrive La Gazzetta dello Sport, è il migliore in assoluto per rendimento nel rapporto tra parate effettuate e gol subiti: 83,33% , meno di due ...

Inter - Handanovic è un muro ma non si accontenta : “Potevo fare di più - partita che fa crescere” : Al fischio finale della partita disputata a “San Siro” tra Inter e Barcellona, il man of the match Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky: “Potevo fare di più perché sapevo che Malcom era sinistro. Io forse sono stato affrettato a posizionarmi sul destro. Io guardo sempre cosa si può fare di più“. Sulla partita: “Io penso che loro hanno fatto meglio di noi e potevamo fare qualcosa in più. Quando gli ...

Pagelle Inter-Barcellona - 1-1 : i voti della partita. Handanovic il migliore dei nerazzurri - Icardi decisivo come sempre : L’Inter soffre per 90′, ma alla fine ne esce con un buonissimo punto dalla durissima partita di San Siro con il Barcellona, valida come quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ancora una volta è Mauro Icardi ad essere decisivo, dopo una partita anonima: l’argentino risponde a Malcom e fa volare la banda di Luciano Spalletti, sempre più seconda nel proprio raggruppamento. Pagelle INTER – BARCELLONA ...