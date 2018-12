Gli ambientalisti comprano il paradiso di Chia | Ora le dune sono in mani

Perché Gli ambientalisti se la prendono con Jovanotti : In California, a fare Coachella, il festival più figo del mondo, nel deserto incontaminato dalle parti di Indio, ci sono riusciti. Senza danni naturali e facendone un’occasione di propaganda ecologista. Si dirà: sfido io, sono americani e sanno come si fa. Però adesso da noi ci prova Jovanotti, che

Sardegna - Gli ambientalisti comprano le dune di Chia : “Rischiavano di finire in mano agli investitori arabi” : RisChiavano di finire nelle mani sbagliate, magari quelle di investitori pronti a recintarla, ma ora, grazie agli ambientalisti sono salve. Un pezzo di Sardegna, simbolo dell’isola, le dune di Chia, sono state acquistate dal Gruppo di intervento giuridico, un’associazione nota per le mille battaglie, combattute spesso anche contro i tribunali, in nome dell’ambiente. Il Girg ha firmato dal notaio un preliminare d’acquisto, ...

Sardegna - Gli ambientalisti comprano le dune di Chia : CAGLIARI - Un acquisto da sogno, quasi da nuovi Robin Hood ecologisti. Ma senza rubare niente. Un pezzo di paradiso della Sardegna, le dune di Chia, comprato dagli ambientalisti per regalarlo ai sardi.

Sardegna - Gli ambientalisti comprano le dune di Chia : "Vogliamo che questa meraviglia sia di tutti, abbiamo battuto la concorrenza degli arabi", spiega il Gruppo d'intervento giuridico che ha firmato il preliminare per 100mila euro. "Ma ora ci serve l'aiuto di tutti i sardi"

'Cop24 : risposte insufficienti alla crisi climatica'. Il parere deGli ambientalisti - : 'I leader mondiali sono arrivati a Katowice con il compito di rispondere agli ultimi rapporti della scienza sul clima, da cui è emerso che abbiamo solo 12 anni per dimezzare le emissioni di CO2 e ...

Sotto l'albero di Natale c'è una nuova polemica con Gli ambientalisti : Seppellacchio contro Spelacchio, la Coldiretti contri il Wwf, abete naturale contro abete artificiale. E così l'albero di Natale da simbolo di pace diventa oggetto di discordia. Non tanto a dichiarare la Guerra dell'albero di Natale ma a rivelarla è la Taffo Funeral Services, agenzia di pompe fu

Emendamento “bonus-malus” : Gli ambientalisti chiedono di essere ascoltati dal Governo : Transport & Environment, Legambiente, Kyoto Club, WWF Italia, Cittadini per l’Aria accolgono positivamente “l’Emendamento al disegno di legge di Bilancio, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera lo scorso martedì, che introduce dal 1 gennaio 2019, un nuovo sistema fiscale che lega la tassa d’acquisto dei nuovi veicoli al valore specifico delle emissioni di CO2“: lo spiegano le associazioni ambientaliste in una ...

Bisogna unire le battaGlie dei gilet gialli e quelle deGli ambientalisti : Un governo non può ignorare l’urgenza climatica e occuparsi del malcontento sociale, ma nemmeno ignorare i problemi della società in nome del clima. Leggi

Giro d’Italia 2019 : proteste deGli ambientalisti - la tappa con arrivo al Lago del Serrù rischia di saltare : La 13ma tappa del Giro d’Italia 2019, 188 km da Pinerolo a Ceresole Reale, rischia di essere annullata. Come riportato da La Stampa, le associazioni ambientaliste hanno criticato duramente l’arrivo al Lago del Serrù, all’interno del Parco nazionale Gran Paradiso. Una critica rafforzata dal consigliere dell’ente di gestione del Parco, Toni Farina, che ha comunicato la sua posizione attraverso una lettera: “Chiedo che vengano stabiliti dei limiti, ...

Maltempo - il disastro? Per Salvini è colpa deGli ‘ambientalisti da salotto’ : Alberi piegati e spazzati via. Interi versanti stravolti. Anche da smottamenti e frane. Corsi d’acqua, ingrossati da piogge torrenziali ma anche da detriti e tronchi. Tanti, tantissimi, al punto di avere l’impressione che si tratti di distese, in movimento. Strade interrotte, abitazioni danneggiate fino a comprometterne l’agibilità. Collegamenti impossibili, da giorni. Acquedotti disintegrati. Quasi un cataclisma. Come un ...

TERNI-CIVITAVECCHIA : ULTIMI 18 KM. IN BILICO PER I RICORSI DEGli AMBIENTALISTI : Notizie di Terni , Cronaca di Terni SE NE E' DISCUSSO A TARQUINIA.MELASECCHE:"PER TERNI E' DI VITALE IMPORTANZA". Il completamento della TERNI-CIVITAVECCHIA è stato al centro di un convegno organizzato dal Rotary Club ...

Gli ambientalisti avanzano in Ue : "L'onda dei Verdi ha toccato la Baviera - il Belgio e il Lussemburgo" : Un'onda verde attraversa l'Europa. Le elezioni in Baviera, Lussemburgo e Belgio disegnano una nuova mappa politica nella geografia del continente, confermando la crisi che investe i partiti tradizionali e ponendo un freno all'ascesa dei sovranisti e dei nazionalismi di estrema destra. È questa in sintesi la fotografia del voto del 14 ottobre, che ha premiato gli ecologisti filo-europei e la loro battaglia per i temi ambientali togliendo ...