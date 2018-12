Frosinone | ufficiale l' esonero di Moreno Longo Al suo posto Baroni

Frosinone - ufficiale l’esonero di Longo : arriva Baroni : Frosinone, Moreno Longo è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra: in arrivo Baroni “Il Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Moreno Longo ed il suo staff dalla guida tecnica della prima squadra. Il Frosinone ringrazia Longo ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto ed augura loro il meglio per il futuro professionale”. Con questo breve comunicato, il club laziale ha annunciato ...