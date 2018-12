Conte | Non abbiamo ceduto su contenuti

Manovra : l'Ue non avvierà la procedura nei confronti dell'Italia. Conte : 'Nessun cedimento' : La Commissione Ue ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell'Italia , dopo l'accordo raggiunto ieri con Bruxelles. Lo si è appreso da fonti Ue. In sostanza, ...

Manovra - via libera Ue : la Commissione non apre procedura di infrazione. Alle 13 Conte riferisce al Senato : L’accordo tra Roma e Bruxelles sulla Manovra del governo gialloverde è ufficiale. Il collegio dei commissari, durante l’ultima riunione dell’anno, ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia, confermando le anticipazioni date martedì sera da fonti del ministero dell’Economia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla Commissione europea una lettera in cui illustra ...

Riforma pensioni e LdB2019 - per Conte Quota 100 e Reddito di cittadinanza 'non si toccano' : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 19 dicembre 2018 vedono l'intervento diretto del Premier Conte nella discussione con i Commissari UE sulla legge di bilancio 2019 e sulle principali misure di Riforma, ovvero la Quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Ma la quadra sul rapporto tra deficit e pil al 2,04% sarebbe stata trovata anche agendo sulle dismissioni, sulle tax expenditures e su di una nuova web tax. Nel frattempo anche dal Ministero ...

L’intesa con l’Ue sul deficit si avvicina. Conte : “Non possiamo scendere sotto il 2%” : «Ci siamo». Dopo due giorni di ininterrotte trattative a distanza, poco dopo le 19 di ieri il governo e la Commissione hanno trovato un punto di incontro. Secondo i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis i passi indietro fatti dall’Italia sulla manovra sono «sufficienti». O meglio: il massimo che si poteva ottenere, visto che a Bruxelles ...

Autonomia : De Poli - fatti non annunci - Conte venga in Parlamento : Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Il percorso per l'Autonomia lo hanno tracciato i veneti il 22 ottobre 2017 con il sì al referendum. Tra i grillini c'è chi pensa che si tratti di un regalo al Nord. La retorica Nord contro Sud è una grande fake news. Si tratta di un percorso che rientra nel perimetro del

Conte a Ue : deficit a 2 - 04% - ma pensioni e reddito non si toccano : Il reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni "non si toccano". E' la posizione che Giuseppe Conte avrebbe ribadito ai commissari Ue Dombrovskis e Moscovici nel corso del negoziato sulla ...

Manchester United UFFICIALE - Mourinho non è più l’allenatore : Conte all’orizzonte : ESONERO Mourinho – Un fulmine si abbatte su Old Trafford, José Mourinho non è più l’allenatore del Manchester United. O meglio non è ancora chiaro se il tecnico portoghese sia stato sollevato dall’incarico o se Mou abbia messo sul tavolo il proprio contratto. Nelle prossime ore sarà tutto più chiaro. Una cosa è certa, la […] L'articolo Manchester United UFFICIALE, Mourinho non è più l’allenatore: Conte ...

Non è solo il nord che Contesta l'assistenzialismo. Di Maio in Abruzzo : Roma . Che i guru della comunicazione, sui social, provino a rilanciare solo le cose positive della scampagnata abruzzese di Luigi Di Maio, è in fondo comprensibile : e allora le foto della folla ...

Crozza a Fazio : “Sei l’unico taglio che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio”. E il conduttore : “Non essere così Contento” : Maurizio Crozza, in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio : “Il taglio al tuo stipendio è l’unico taglio che ha messo d’accordo tutti. Sei come l’ecotassa, sei la Faz Tax!”. L’artista genovese ha poi proseguito: “Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo ...

Manovra - l’Italia ancora non incassa l’intesa con Bruxelles : vertice Conte-Tria : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...

SONDAGGI/ "Manovra - Conte tratta perché il 51% non vuole lo scontro con l'Ue" : Secondo i SONDAGGI dell'Istituto Piepoli, il 51% degli italiani non vuole che il governo vada allo scontro con l'Ue. Le intenzioni di voto.

Autonomia - Stefani (Lega) : “Bozze pronte - ma non ho risposte da ministri M5s. Quando Conte firma decreto? Saperlo…” : Quando il premier Giuseppe Conte firmerà il decreto? “Ah, saperlo…”. “Io ho fatto il mio”, ma “non ho avuto riscontri dai ministeri di Salute, Ambiente, Giustizia. E poi da Lavoro e Sviluppo economico, i dicasteri di Luigi Di Maio“. Cioè tutti ministeri del Movimento 5 stelle. A lanciare l’accusa in un’intervista a Libero è Erika Stefani, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie della ...

Conte - Tria e la clamorosa rivincita dei 'tecnici' - che non vanno al balcone - : ... avendo cercato di imporre a tutto il mondo , Quirinale, sistema delle imprese delle rappresentanze sindacali, mondo delle banche e della finanza, giornalisti e accademici, poteri forti di Bruxelles ...

Frosinone - Contestazione pesante allo “Stirpe” : Longo esonerato? : Al termine di Frosinone-Sassuolo, in cui i padroni di casa hanno subito l’ennesima sconfitta, è esplosa la contestazione dello “Stirpe”. I tifosi hanno sonoramente fischiato la squadra, accogliendone il rientro negli spogliatoi con parole pesanti. È la prima volta, nonostante i diversi passi falsi, che il pubblico si esprime senza mezzi termini nei confronti di una squadra che non riesce a svoltare, pur non difettando in ...