Auto abbatte pali e si schianta contro un muretto | tre feriti | il conducente | grave

L'albero sradicato dal vento si abbatte sull'Auto in sosta : paura nel quartiere Santa Rosa : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

NBA – Lo strapotere di Embiid : prima abbatte Dudley - poi Auto-assist al tabellone e schiacciata! [VIDEO] : Joel Embiid autore di una giocata straordinaria contro i Nets: il centro dei Sixers abbatte Jared Dudley, si crea l’assist tirando la palla sul tabellone e schiaccia a canestro Joel Embiid continua a dominare su tutti i parquet NBA d’America. Il centro camerunense ha chiuso la gara giocata la scorsa notte al Barclays Center di Brooklyn con 32 punti, 4 assist e 12 rimbalzi. Una prestazione a dir poco devastante, condita da una ...

Grosso tornado si abbatte a nord di Crotone : devastato centro commerciale - Auto scaraventate via : Come vi abbiamo raccontato in questo articolo precedente, una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Calabria e ha dato vita a un violento tornado nel corso della mattinata odierna, attorno...

Abbatte la macchia mediterranea in un terreno senza Autorizzazioni. Denunciato 54enne di Avetrana : L'uomo ha dissodato il terreno classificato come area boscata nel Piano Paesaggistico territoriale della Regione Puglia. Per lui anche sanzioni.

Val d'Aosta - albero si abbatte su un'Auto in transito : due persone morte schiacciate : Due persone sono morte oggi a Lillianes (Aosta) nella valle di Gressoney, a seguito della caduta di un albero sull'auto in cui viaggiavano. Nella zona, in bassa Valle d'Aosta, sono stati...

Maltempo - albero si abbatte su un'Auto : 2 morti nel Frusinate : Roma, 29 ott., askanews, - Il Maltempo fa due vittime a Castrocielo, in provincia di Frosinone: si tratta di due persone, riferisce la Protezione civile, morte in un'auto travolta da un albero ...

Maltempo - albero si abbatte su un'Auto : 2 morti nel Frusinate : Roma, 29 ott., askanews, - Il Maltempo fa due vittime a Castrocielo, in provincia di Frosinone: si tratta di due persone, riferisce la Protezione civile, morte in un'auto travolta da un albero ...