A Capodanno? Come una principessa

Capodanno street style : come vestirsi se la mezzanotte è fuori casa! : Non tutti trascorrono l’ultimo dell’anno in casa al calduccio, anzi: in moltissimi adorano brindare in piazza, in messo ai fuochi d’artificio e al calore di centinaia di altre persone. L’ho provato anch’io per due volte: in Austria, a Vienna, e a New York. Il Capodanno vissuto così è davvero un’esperienza unica, completamente diversa dal solito! Il solo nemico da combattere è il freddo: bisogna vestirsi in ...