Zenzero | perfetto per dimagrire

vanityfair

: Il profumo del mare coi sapori tradizionali della terra...un connubio perfetto! ???????? Qui la ricetta?????? - zuccherodilana : Il profumo del mare coi sapori tradizionali della terra...un connubio perfetto! ???????? Qui la ricetta?????? - francikom : Perfetto per infusi e tisane! - consiglicucina : Questo weekend è perfetto per preparare gli OMINI DI PAN DI ZENZERO, pasta frolla al profumo di cannella e zenzero… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Sgonfia la panciaAccelera il metabolismoAnticelluliteAntiossidanteStimola il sistema linfaticoAllevia la nauseaCombatte l'alitosi e aiuta la digestioneControindicazioniAnalgesicoMeglio fresco o essiccato?CanditoOlio essenzialeCalorieHa proprietà termogeniche (è infatti annoverato tra i cibi brucia grasso in grado di accelerare il metabolismo), allevia la nausea e ha un effetto antiossidante, ovvero aiuta il nostro organismo a ridurre il carico di radicali liberi rallentando l’ossidazione delle cellule e la comparsa delle rughe.Insomma, loè una spezia dalle mille virtù. Originaria dell’Asia orientale questa pianta utilizzata nella medicina Ayurvedica per millenni e giunta in Europa nell’epoca romana. La sua radice contiene gingerina e shogaoli (che ne determinano l’aroma piccante), resine, mucillagini e olio essenziale (composto da zingiberene). ...