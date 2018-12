Savona - 18enne si dà fuoco in piazza come il padre 5 anni fa : Nella mattinata di oggi, a Savona, una giovane ragazza di 18 anni ha tentato di togliersi la vita, dandosi fuoco all'interno di un piazzale adibito a parcheggio. Il drammatico e grave episodio è avvenuto questa mattina presto, tra le 6 e le 7 circa, nel piazzale di San Lorenzo, a Vado Ligure, un paese in provincia di Savona.La neodiciottene al momento è ancora viva, ma le sue condizioni sono purtroppo gravissime, in quanto ha riportato ustioni ...