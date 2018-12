Ostuni | catturato dalla Digos e dalla Polizia un neonazista francese evaso

Blastingnews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Dal 5 agosto scorso di lui si erano perse completamente le tracce. Non si sapeva più nulla di Alexis Issaurat,che era stato arrestatodi Nizza e condannato lo scorso 4 gennaio. A suo carico ci sono accuse pesantissime, come quella del trasporto e detenzione di armi. Il, nel suo Paese, era considerato un soggetto pericoloso, in quanto ha militato nel partito ultranazionalista denominato "Troisieme Voie". Dopo aver ottenuto un permesso premio, l'uomo ha colto al volo l'occasione per evadere. A questo punto, il 13 dicembre scorso, la stessa Procura di Nizza ha emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo.Beccato in una struttura ricettiva aIl 13 dicembre scorso il soggetto si trovava a, nel brindisino, città famosa per essere una delle mete turistiche più apprezzate della Puglia (nota anche come "Città Bianca", per ...