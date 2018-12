Nazioni Unite adottano risoluzione russa per combattere la criminalità informatica

Usa : Trump nomina Heather Nauert nuovo ambasciatore delle Nazioni Unite : Se sarà confermata dal Senato, la Nauert, ex giornalista di "Fox News", che ha avuto poca esperienza di politica estera prima di diventare portavoce del Dipartimento di Stato 18 mesi fa, sostituirà ...

Il riscaldamento globale preoccupa le Nazioni Unite e il segretario Onu Guterres : Ha avuto inizio oggi a Katowice, in Polonia, la Conferenza climatica in programma per discutere di un tema fondamentale, che preoccupa l'oggi e il domani: il riscaldamento globale. L'incontro tra i rappresentanti politici, chiamato Cop24, continuerà sino al 14 dicembre e si pone un obiettivo concreto, sulla scia degli accordi di Parigi: quello di non consentire alle temperature di aumentare più di 1,5 gradi rispetto agli attuali standard. ...

Cop24 - cosa c'è in ballo alla conferenza delle Nazioni Unite sul clima : In questo contesto, trovare una volontà politica comune e condivisa è un qualcosa di imperativo e ineludibile, senza particolarismi né sindrome di Nimby. Altrimenti la Terra rischia di diventare ...

Stella McCartney presenta la carta delle Nazioni Unite per la moda sostenibile : Un impegno concreto, ma soprattuto comune quello richiesto da Stella McCartney ai grandi player del mondo della moda e del lusso. Una chiamata alle armi contro un problema urgente che deve diventare ...

I creatori di Pokémon Go lanceranno giochi per il turismo con le Nazioni Unite : Niantic Labs è senza dubbio una delle software house di maggior successo in ambito mobile e presto lancerà giochi dedicati al turismo L'articolo I creatori di Pokémon Go lanceranno giochi per il turismo con le Nazioni Unite proviene da TuttoAndroid.

Lo scandalo spese pazze travolge le Nazioni Unite : Erik Solheim, direttore del Programma delle Nazioni Unite per l"ambiente (Unep), agenzia impegnata nel contrasto ai cambiamenti climatici, è stato in questi giorni accusato di avere impiegato per "spese di viaggio", negli ultimi due anni, una "quantità eccessiva" di fondi dell"istituzione internazionale. L"Office of Internal Oversight Services (Oios), autorità incaricata di monitorare e promuovere la trasparenza all"interno dell"organizzazione, ...

Nazioni Unite - la vendetta di Salvini e Di Maio contro l'Onu : addio contributi - quanti soldi risparmiano : La guerra tra il governo Lega-M5s e la Commissione europea è appena iniziata, quella dell'esecutivo contro l'Onu invece sta entrando nel vivo. Dopo le bacchettate dalle Nazioni Unite per le politiche ...

Li Keqiang incontra il direttore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo : ... che negli ultimi 40 anni la collaborazione tra le due parti in diversi settori ha ottenuto grandi successi e ha contribuito all'edificazione dell'economia e allo sviluppo sociale della Cina. In ...

Difensori dei diritti umani : la lunga marcia verso le Nazioni Unite : ... le crisi che stiamo attraversando, si pensi alla marcia dei migranti in Messico o alle elezioni presidenziali in Brasile , ci impongono di domandarci in che mondo vogliamo vivere e di agire di ...

Accadde oggi : nel 1814 il Congresso di Vienna dalle cui idee nacquero le Nazioni Unite dopo un secolo : Voluto dalle principali grandi potenze per ridisegnare il volto dell’Europa dopo la tempesta napoleonica, il Congresso di Vienna si aprì l’1 novembre 1814 e durò, interrotta solo dai ‘cento giorni’ di Napoleone sfociati nella battaglia di Waterloo, fino al 9 giugno del 1815. L’Italia ne uscì divisa in dieci staterelli, la maggior parte dominati dall’Austria. La conferenza tra gli stati si tenne presso il castello di Schönbrunn, allora capitale ...

Protezione civile : l’Italia ospita il Forum europeo per la riduzione del rischio da disastri delle Nazioni Unite : l’Italia ospiterà dal 21 al 23 novembre il Forum europeo 2018 sulla riduzione del rischio da disastri. L’evento, organizzato dal Dipartimento della Protezione civile e promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi (UNISDR), prevede la partecipazione di circa 600 studiosi ed esperti provenienti da 55 Paesi che si confronteranno attraverso tavole rotonde, incontri bilaterali e riunioni sul tema “Assicurare la ...

Siria - De Mistura lascia l'incarico di inviato delle Nazioni Unite : Staffan De Mistura , inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria , ha annunciato che lascerà l'incarico a fine novembre. L'annuncio è stato dato durante una riunione d'emergenza del Consiglio di ...