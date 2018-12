Battisti | una vita in fuga da una scia di sangue e condanne Quasi come Carlos ' lo

CESARE Battisti IN BOLIVIA?/ Brasile - un Tribunale Federale sottovalutò il rischio di fuga del latitante : CESARE BATTISTI latitante in Brasile: finisce come allerta rossa Interpol, un Ministro del Governo Bolsonaro 'potrebbe essere scappato in un altro Stato'

Cesare Battisti potrebbe aver lasciato il Brasile - ministro ammette : “È una possibilità” : Il ministro brasiliano della Pubblica sicurezza non esclude che Cesare Battisti, condannato in Italia per omicidio e ricercato per essere estradato, sia fuggito dal Brasile. È questa una ipotesi fra quelle prese in considerazione dalla Polizia federale. Salvini: “Non metteremo premi o wanted. Ma sono fiducioso sul fatto che si possa risolvere positivamente”.Continua a leggere

'Battisti non è più una battaglia politica - ma una grande scocciatura per il Brasile' : Dopo che la Corte suprema brasiliana ha annullato la precedente sentenza, emessa dallo stesso giudice, e il presidente Bolsonaro ha firmato l'estradizione, la vicenda politica parrebbe conclusa. Se ...

Nessuna traccia - Battisti si è volatilizzato : la polizia diffonde venti "fotofit" : Le immagini mostrano tutte le "principali possibilità di travestimento" che potrebbero essere utilizzate da Cesare Battisti...

Cesare Battisti - una vita in fuga tra carcere e battaglie legali : 'Pretendere di cambiare il mondo con le armi è una stupidaggine ma a quell'epoca tutti avevano delle pistole', avrebbe detto nel 1991. Arrestato nel 1979 a Milano, evade nel 1981 dal carcere di ...

Il caso Cesare Battisti a una svolta : il Brasile apre all'estradizione : Prima in Messico, poi in Francia, dove per molti anni ha goduto della 'dottrina Mitterand', una politica di diritto d'asilo adottata nel 1982 , durante la presidenza di Francois Mitterand appunto, ...

Brasile - Tribunale chiede arresto di Cesare Battisti : Roma, 14 dic., askanews, - Il giudice Luis Fux dell'Alta corte federale ha disposto l'arresto di Cesare Battisti, il terrorista per il quale l'Italia ha chiesto l'estradizione. La notizia appare su ...

Mina e Lucio Battisti : storia di un’amicizia in musica in una nuova raccolta : Mina e Lucio Battisti, separatamente e insieme, hanno scritto gran parte della storia della canzone italiana moderna. Insieme hanno anche scritto una pagina indimenticabile della storia della televisione italiana, con quei poco meno di nove minuti di duetto a “Teatro 10” del 23 aprile del 1972 ai quali è stato persino dedicato un intero libro (e durante i quali cantarono “Insieme”, “Mi ritorni in mente”, “Il tempo ...

Mina e Lucio Battisti : storia di un’amicizia in musica in una nuova raccolta : Mina e Lucio Battisti, separatamente e insieme, hanno scritto gran parte della storia della canzone italiana moderna. Insieme hanno anche scritto una pagina indimenticabile della storia della televisione italiana, con quei poco meno di nove minuti di duetto a “Teatro 10” del 23 aprile del 1972 ai quali è stato persino dedicato un intero libro (e durante i quali cantarono “Insieme”, “Mi ritorni in mente”, “Il tempo ...

Cesare Battisti : "Nessuna fuga" : Vado a San paolo una volta al mese , cinque giorni al mese per ragioni mediche; questa volta anche per trattare la pubblicazione del mio libro. Sto tornando a casa come sempre, quindi non c'è niente ...

Cesare Battisti : nessuna fuga - a San Paolo per ragioni mediche : Roma, 31 ott., askanews, - 'Vado a San Paolo una volta al mese, cinque giorni al mese per ragioni mediche; questa volta anche per trattare la pubblicazione del mio libro. Sto tornando a casa come ...

Cesare Battisti : nessuna fuga - a San Paolo per ragioni mediche : Roma, 31 ott., askanews, - "Vado a San Paolo una volta al mese, cinque giorni al mese per ragioni mediche; questa volta anche per trattare la pubblicazione del mio libro. Sto tornando a casa come ...