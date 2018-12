Var | Tavecchio | “Qualche errore ci sta | sarebbe ridicolo rimetterlo in discussione”

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 dicembre 2018) “Il Var? Se andiamo a vedere le decisioni del Var hanno portato almeno per il 90% alla giustizia. Come tutte le cose che nascono e hanno il loro incedere, bisogna aspettarne il consolidamento. Finora il Var ha portato solo una grande perequazione nelle scelte di giustizia, poi qualcheci sta, è umano. Le decisioni adottate sono tutte opinabili, i fatti tecnici sono evidenti.rimettere in discussione il Var come metodo e strumento. Rivedere la competenza dell’arbitro come dominus? Vedremo, resta uno strumento di giustizia innovativo“. Questo il commento sul Var dell’ex presidente della Figc, Carlo, intervenuto a ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. L’ex numero uno della Federcalcio ha aggiunto: “All’inizio del Var c’è stata una strenua difesa del mondo arbitrale, quasi che la ...