Torta alla marijuana alla festa in casa | due intossicati

Padova - il dolce della domenica è una Torta alla marijuana : due donne finiscono in ospedale : Dopo un pranzo tra amici in una casa sui Colli Euganei, nella provincia di Padova, due donne sono finite in ospedale. Intossicate dal dolce che aveva preparato il loro coinquilino: una torta alla marijuana. L’uomo, un trentottenne di origini siciliane, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.Continua a leggere

Tacchino e Torta alla frutta lanciati nello spazio per un Natale a bordo della ISS : problema all’atterraggio per SpaceX : Del Tacchino per il giorno di Natale è stato lanciato verso la Stazione Spaziale Internazionale insieme a salsa di mirtilli, patate dolci e una torta alla frutta. Tuttavia, il razzo vettore di SpaceX ha mancato la zona di atterraggio sulla Terra, finendo in mare a pochi metri dalla costa. Lamenti hanno riempito la SpaceX Mission Control di Hawthorne, in California, quando il video live mostrava le immagini del booster mentre ruotava fuori ...

Torta di mele al caramello salato con crosta alla salvia fresca : La Torta di mele al caramello salato con crosta alla salvia fresca è un incontro riuscitissimo tra mele, caramello e salvia, elementi che si armonizzano e si completano tra loro bilanciando i gusti dolci della frutta, salato della crema vellutata e amaro della pianta aromatica. Infatti, una delle tendenze gastronomiche del 2018 è il caramello salato, variante sorprendente dell'ingrediente che generalmente dona un tocco zuccherino alle ...

Applauso alla sera sTorta (e al calcio per bene) di Gonzalo Higuain : C’è qualcosa di peggio di essere il giocatore più atteso della tua squadra, una squadra che ha solo te per aggrapparsi come a una scialuppa, o a un cavaliere errante. C’è qualcosa di peggio di avere alzato un po’ la voce (ma a mezzo tono, ché di più non ti viene, per indole) con la tua ex squadra pa

