Tennis | classifica Atp | top ten invariata | Fognini stabile al numero 13

Tennis - classifica Wta : top ten invariata - Errani perde cinque posizioni : MILANO - Stabile Camila Giorgi nella classifica pubblicata stamane dalla Wta : la 26enne marchigiana si conferma al numero 26, best ranking, ed è sempre la prima delle azzurre. perde cinque posizioni ...

Tennis - classifica protetta per le giocatrici mamme? La spinta di Serena Williams e le novità della WTA : Presto dovrebbero arrivare importanti novità per le Tenniste mamme. La WTA sta infatti cercando di adeguare le proprie regole in merito alle giocatrici che rientrano dalla maternità, come sollecitato da Serena Williams che quest’anno ha raggiunto due finali Slam dopo aver partorito. Proprio l’ex numero 1 al mondo non era stata testa di serie al Roland Garros 2017 visto che era sprofondata al numero 450 del ranking a causa della lunga ...

Tennis - nasce la nuova classifica ITF. Un ranking parallelo a quello ATP : Oltre al nuovo format della Coppa Davis, tanto discusso dai giocatori di prima fascia, il 2019 porterà un’altra grande rivoluzione nel mondo del Tennis: si tratta del nuovo ranking ITF, una classifica stilata dalla Federazione Internazionale che correrà in parallelo a quelle ATP e WTA. I vecchi tornei Futures rappresenteranno una transizione, cioè una tappa di passaggio per i giovani che potranno crescere di livello e ottenere dei ...

Tennis - Ranking WTA (12 novembre 2018) : la Fed Cup non incide sulla classifica. Camila Giorgi resta al numero 26 : La finale di Fed Cup, vista anche l’assenza della statunitense Sloane Stephens e delle ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova (convocata ma non scesa in campo) non muove nulla nella top ten mondiale del Tennis femminile, con la romena Simona Halep certa da tempo di chiudere il 2018 al numero 1. Top 10 WTA (Ranking al 12.11.2018) 1 Simona Halep (Romania) 6921 2 Angelique Kerber (Germania) 5875 3 Caroline Wozniacki (Danimarca) 5586 4 Elina ...

Tennis - Ranking ATP (12 novembre 2018) : classifica immobile in attesa delle Finals. Fabio Fognini numero 13 : La quiete prima della tempesta: immobile la top ten mondiale del Tennis maschile prime della ATP Finals. A Londra mancano l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro, mentre gli altri otto ci sono tutti. Tanti i punti in palio, qualche scambio di posizione ci sarà sicuramente, ma il serbo Novak Djokovic ha la certezza di chiudere in testa il 2018. Top 10 ATP (Ranking al 12.11.2018) 1 Novak Djokovic (Serbia) 8045 2 ...

Tennis - classifica Atp : Fognini guadagna una posizione. Nadal resta n°1 : TORINO - Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella nuova classifica del Tennis mondiale pubblicata oggi, sempre guidata dallo spagnolo Rafa Nadal . Il campione ligure guadagna una ...

Tennis - classifica Wta : Halep ancora al comando. Giorgi 26ª : TORINO - La Tennista romena Simona Halep si conferma la numero uno del mondo. La nuova classifica Wta pubblicata oggi registra la sua 36ª settimana di regno consecutiva, la 52ª in carriera,. Fra le italiane, la migliore posizione è occupata dalla 26enne ...

Tennis - il Ct Lucca vince anche a Casale Monferrato e rimane in testa alla classifica : Del punto decisivo abbiamo già detto e pertanto sul 3-0, solo per dovere di cronaca, rammentiamo che è stato giocato il doppio dalla coppia T.Pieri-J-Paolini contro D.Chiesa-S.Rubini finito 7-5 6-3 ...

Tennis : Classifica Atp - Nadal in vetta. Fognini e Cecchinato perdono posizioni : In leggero calo Berrettini , da 52° a 53°, , si riporta a ridosso dei primi cento al mondo Thomas Fabbiano grazie al successo nel torneo di Ningbo. Classifica - Questa la nuova Classifica Atp: 1. ...

Tennis - Camila Giorgi vola nella classifica Wta! Best ranking dopo la vittoria nel torneo di Linz : Camila Giorgi vola nel ranking WTA e sale al numero 27 della classifica mondiale di Tennis femminile. La marchigiana, grazie alla vittoria ottenuta nel torneo di Linz (sconfitta agevolmente la russa Ekaterina Alexandrova in Finale), ha scalato ben cinque posizioni rispetto all’inizio del torneo in terra austriaca e domani potrà festeggiare il suo Best ranking (non era mai andata oltre alla trentesima piazza) con 1813 punti in cantiere (ne ...