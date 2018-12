Mattarella | “Non c’è sicurezza senza rispetto dei diritti” E sull’Ue | “Successo di pace

ilfattoquotidiano

: #CorpoDiolomatico, #Mattarella: Non si può efficacemente combattere la subdola pervasività del crimine transnaziona… - Quirinale : #CorpoDiolomatico, #Mattarella: Non si può efficacemente combattere la subdola pervasività del crimine transnaziona… - Quirinale : #CorpoDiplomatico, #Mattarella: Nessuna sfida può essere affrontata e vinta da singoli Paesi. Non si può affrontare… - Agenzia_Ansa : #Mattarella 'Non c'è sicurezza senza il rispetto dei diritti' #ANSA -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) “Non si può efficacemente combattere la subdola pervasività del crimine transnazionale o del terrorismouna fitta rete di contrasto che veda uniti i Paesi di tutti i continenti. Questo grave pericolo continua a manifestarsi, da ultimo con l’uccisione a Strasburgo di cinque persone e, tra esse, anche del nostro giovane connazionale Antonio Megalizzi. Non si può garantirealle popolazioni se non se ne rispettano i diritti umani: per essere più sicuro il mondo ha bisogno di equità e di libertà”. Lo ha detto Sergioricevendo il corpo diplomatico al Quirinale per gli auguri di Natale.“Un vuoto politico che paralizzasse in questo momento il vecchio continente e gli impedisse di svolgere un utile ruolo nelle relazioni internazionali, siano politiche, economico-finanziarie, commerciali, creerebbe un forte squilibrio, mettendo a repentaglio ...