Clima | la Cgil | “La Cop24 un’altra occasione persa”

meteoweb.eu

: RT @cgilnazionale: Due deputate aggredite in poche ore, due donne con un ruolo pubblico. Questo è il clima del Paese? Chi ha ruoli istituzi… - emascalzo : RT @cgilnazionale: Due deputate aggredite in poche ore, due donne con un ruolo pubblico. Questo è il clima del Paese? Chi ha ruoli istituzi… - DomenicoOtacher : RT @cgilnazionale: Due deputate aggredite in poche ore, due donne con un ruolo pubblico. Questo è il clima del Paese? Chi ha ruoli istituzi… - villani_e : RT @cgilnazionale: Due deputate aggredite in poche ore, due donne con un ruolo pubblico. Questo è il clima del Paese? Chi ha ruoli istituzi… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) ”Abbiamo perso un’altra preziosa. L’adozione del Regolamento per l’attuazione dell’Accordo di Parigi e la dichiarazione di Slesia per la solidarietà e la giusta transizione sono elementi positivi, ma non sono assolutamente sufficienti”. Così lanazionale commenta gli esiti della ventiquattresima Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamentitici (Unfccc), conclusasi a Katowice.”Dopo l’allarmante ‘Special Report on Global Warming of 1.5°C’ dell’Ipcc ci saremmo aspettati – prosegue la Confederazione – che, con senso di responsabilità, i governi avessero fatto quanto necessario per contenere l’incremento della temperatura entro 1.5°, a partire da un’azione concreta di revisione degli impegni volontari di riduzione delle emissioni”.Inoltre, laritiene ...