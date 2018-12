Chi era Paul Klee

Calciomercato - Chiusura 31 gennaio : domani decide il consiglio federale : Ma il mondo dei procuratori non è così compatto. C'è chi, appunto, preferisce la chiusura al 31 gennaio. E chi invece gradisce l'attuale calendario, per potersi poi concentrare sulle trattative ...

Padova : è ricoverato in ospedale da 3 anni - ma nessuno sa Chi sia : Un paziente di cui non si conosce l'identità è ricoverato da tre anni all'ospedale di Cittadella, in provincia di Padova. Inizialmente, l'uomo era stato portato al pronto soccorso per un'emorragia celebrale, in seguito alla quale è poi entrato in coma. Sono passati ormai ben 3 anni da allora, ma nessuno ha mai fatto visita al paziente o reclamato in qualche modo la sua assenza. Lo strano caso Il signore in questione era finito al pronto soccorso ...

Colombia - liberata la nipote di Gabriel Garcia Marquez sequestrata cinque mesi fa : i rapitori Chiedevano 5 milioni di dollari : I rapitori aveva chiesto un riscatto di 5 milioni di dollari, ma le forze di sicurezza Colombiane hanno liberato Melisa Martnez Garcia, nipote del defunto scrittore Gabriel Garcia Márquez, che era ...

Tria punta a Chiudere stasera trattativa con Ue - stima Pil 2019 scende a 1% : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, punta a chiudere stasera la trattativa con Bruxelles sui saldi della manovra 2019, dopo aver ridotto il target di deficit a 2,04% del Pil nel tentativo di scongiurare una ...

Lo strano caso del paziente ignoto : ricoverato in coma da tre anni - ma nessuno sa Chi sia : Resta da capire se, in Italia o dall'altra parte del mondo, c'è qualcuno che vorrebbe riabbracciare il paziente misterioso ma non può o non sa come fare.

Var Roma-Genoa - Preziosi infuriato/ 'L'arbitro era in malafede' - Video : il rigore non fisChiato su Pandev : Delude anche in Roma-Genoa il Var che non segnala un rigore evidente per il Grifone nel finale, portando alla brutta figura l'arbitro Di Bello.

Sekiro : Shadows Die Twice domina la classifica dei videogioChi più desiderati dagli utenti di Steam : Come saprà bene chi è solito utilizzare Steam per acquistare videogiochi per PC, la piattaforma permette agli utenti di inserire un determinato titolo in una personale lista dei desideri, in modo da poter ricevere una notifica ogni qual volta esso riceve uno sconto o è al centro di una promozione.Come riporta VG24/7, l'utente Twitter Simon Carless ha scoperto che Steam propone una pagina dove vengono inseriti in una classifica i videogiochi che ...

Borsa svizzera : Chiude in ribasso - SMI -1 - 27% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : Chi approfitterà dell’assenza di Shiffrin nelle due prove veloci sulla Saslong? : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018/19 torna in pista dopo una settimana di “vacanze” forzate. Non si è potuto disputare, infatti, il weekend sulle nevi francesi della Val-d’Isére, per cui la FIS ha deciso di spostare le gare in Val Gardena, un palcoscenico inconsueto per il Circo Bianco al femminile che vedrà all’opera le atlete in una discesa libera (domani alle ore 12.30) ed in un supergigante (mercoledì ...

Bologna-Milan - sfida a risChio esonero : quotisti e scommettitori danno fiducia alla panChina rossonera : Giornata particolarmente lunga la sedicesima di Serie A, con Bologna-Milan che sarà il posticipo del martedì. I rossoneri saranno chiamati a dimenticare la trasferta di Atene, dove hanno gettato al vento la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Il Bologna va invece a caccia di una vittoria in campionato che manca ormai dal lontano 30 settembre. I due tecnici, Gattuso e Inzaghi, dopo aver condiviso la gloria come compagni di ...

Nainggolan : "Roma? Ho Chiuso i rapporti"/ "Ero amareggiato per come era finita - ma ora all'Inter sono sereno" : Nainggolan e l'addio alla Roma: "Ho chiuso i rapporti. Ero amareggiato per come era finita". Il centrocampista dell'Inter ora ha ritrovato la serenità

Ponte Genova : martedì il commissario Bucci annuncerà Chi lo ricostruirà : 'Domani diremo chi ricostruirà il nuovo Ponte. Lo comunicheremo intorno alle 16. Ci sono ancora due o tre tessere del puzzle che devono essere messe nel posto giusto'. Lo ha detto il sindaco ...

Mai Dire Talk - Chiusura anticipata per lo show della Gialappa’s Band. Ma Mediaset conferma : “Tornerà a gennaio” : “La tv è cambiata, certi ascolti ormai non si possono fare più. È scomparsa la seconda serata, tutti i più grandi programmi degli ultimi 20 anni sono nati in seconda serata (Zelig, Mai Dire gol) ma c’era una possibilità e un budget diverso. La seconda serata è stata la palestra di tantissimi comici”, aveva detto la Gialappa’s Band in conferenza stampa temendo i risultati auditel. Gli ascolti, infatti, hanno deluso le ...