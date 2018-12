Barbara d’Urso non ringrazia più il pubblico per gli ascolti

Barbara d’Urso in ferie : ecco quando torna in onda Pomeriggio 5 : Pomeriggio 5 non va in onda da lunedì 17 dicembre: ecco quando torna in onda il programma di Barbara d’Urso Sono ufficialmente iniziate le ferie di Barbara d’Urso. Da lunedì 17 dicembre Pomeriggio 5 non va in onda. Il programma è sospeso per le festività natalizie. quando tornerà in onda? Lunedì 7 gennaio, con il […] L'articolo Barbara d’Urso in ferie: ecco quando torna in onda Pomeriggio 5 proviene da Gossip e Tv.

Cristina Parodi batte ‘in diretta’ Domenica Live di Barbara d’Urso : Cristina Parodi in diretta da Roma batte Domenica Rewind di Barbara d’Urso Domenica particolare quella di ieri, 16 dicembre 2018, per Cristina Parodi: l’ex padrona di casa de La vita in diretta e Domenica In, non ha condotto, eccezionalmente, La prima volta, bensì la puntata pomeridiana di Telethon, con la quale è riuscita a battere Barbara d’Urso e la sua Domenica Live in versione ‘Rewind’, ossia in replica. ...

Domenica In : Mara Venier senza Barbara d’Urso doppia Canale 5 : Mara Venier con Domenica In segna il record stagionale d’ascolti senza la d’Urso Puntata da incorniciare quella di Domenica In di ieri, 16 dicembre 2018, per Mara Venier: la signora della Domenica di Rai1, anche grazie all’assenza della corazzata di Domenica Live della collega rivale Barbara d’Urso, è infatti riuscita a segnare il record stagionale d’ascolti praticamente doppiando Canale 5! Proprio così: come ...

Pomeriggio 5 non va in onda : pausa natalizia per Barbara d’Urso : Inizia il consueto off natalizio per i programmi pomeridiani della tv e mentre La Vita in diretta si accontenterà di un’ora dividendosi il Pomeriggio con i giovani concorrenti di Sanremo che da oggi verranno presentati al grande pubblico in attesa delle puntate in prime time di giovedì e venerdì con Pippo Baudo e Rovazzi.Barbara d’Urso ha già annunciato l’inizio delle sue vacanze partendo proprio dalla mancata messa in onda di ...

Domenica Live : Barbara d’Urso fa un incontro speciale (FOTO) : Barbara d’Urso fa un incontro speciale prima di Domenica Rewind. La foto Andrà in onda oggi a partire dalle 17.20 su Canale 5 la prima puntata di Domenica Live Rewind, ovvero un mix di repliche dei momenti più belli tratti dalle puntate andate in onda in questi primi tre mesi di stagione tv 2018/2019. Da qui il termine “Rewind”, che sostituisce il nome tradizionale Domenica Live del programma di Barbara d’Urso. E ...

Paola Caruso incinta - arrivano testimonianze “scomode” : Barbara d’Urso legge tutto in diretta : Gli amici e la sorella dell’ex compagno della soubrette hanno scritto alla conduttrice una versione dei fatti diversa da...

Alfonso Signorini in un’intervista : Barbara d’Urso? Non mi piace quel genere di televisione. Leggi le sue parole : Alfonso Signorini ha nominato di nuovo Barbara d’Urso (dopo averla citata circa tre settimane fa al Grande Fratello Vip) e questa volta lo ha fatto durante un’intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve, che... L'articolo Alfonso Signorini in un’intervista: Barbara d’Urso? Non mi piace quel genere di televisione. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Signorini a ruota libera - l’intervista : duro affondo su Barbara d’Urso : Signorini, l’intervista: l’affondo su Barbara d’Urso. Il giornalista si confessa e non risparmia la conduttrice di Mediaset. Poi un po’ di carota: “Animale da diretta” Alfonso Signorini si confessa a Belve, programma tv condotto da Francesca Fagnani in onda sul canale Nove (venerdì 14 dicembre alle 22:45). Il direttore di Chi, fresco dall’esperienza in qualità […] L'articolo Signorini a ruota ...

Barbara d’Urso - le parole al veleno di Signorini : “Non mi piace!” : Alfonso Signorini fa una battuta al veleno su Barbara d’Urso Alfonso Signorini ha fatto una battuta velenosa su Barbara d’Urso. L’opinionista del Grande Fratello Vip, senza peli sulla lingua dirà la sua opinione sulla stacanovista di Canale5, in onda tutti i giorni feriali con Pomeriggio 5 e la domenica con Domenica Live. Il direttore di Chi sarà infatti protagonista questa sera del programma Belve, sul Nove, in seconda ...

Alfonso Signorini : «Barbara d’Urso non mi piace. Per Berlusconi mi butterei giù dal balcone» : Alfonso Signorini Alfonso Signorini è una belva. La nuova stagione di Belve arriva stasera sul Nove, alle 22.45, e apre eccezionalmente anche agli uomini (ma non è un controsenso?). Si inizia proprio dal direttore di Chi che al cospetto di Francesca Fagnani non le ha mandate a dire. La giornalista lo stuzzicherà sulla tv trash che molti gli accusano di fare. “Il trash è una chiave di lettura, certi limiti non devono mai essere ...

Luigi Favoloso dà buca a Barbara d’Urso : cosa è successo : Barbara d’Urso: le scuse di Luigi Mario Favoloso dopo l’aggressione Luigi Favoloso sarebbe dovuto essere oggi ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto. A chiarire la questione ci ha pensato direttamente il fidanzato di Nina Moric, il quale con un lungo sfogo su Instagram ha prima di tutti chiesto scusa agli autori di Pomeriggio 5 per aver cambiato idea all’ultimo e per non ...

Alberto Mezzetti svela la verità su Barbara d’Urso. La vita dopo il GF : Alberto Mezzetti a ruota libera: la verità su Barbara d’Urso, la vita dopo la vittoria al Grande Fratello e il cinema in uscita Alberto Mezzetti che fine ha fatto? Si è vociferato molto sul Tarzan dell’ultimo Grande Fratello Nip negli scorsi mesi, soprattutto dopo che il gossip, da lui stesso simpaticamente alimentato, sussurrava di una storia […] L'articolo Alberto Mezzetti svela la verità su Barbara d’Urso. La vita dopo ...

Barbara d’Urso : notte brava con Jerry Calà. Che dirà la Venier? : Barbara D’Urso è davvero instancabile e, nonostante lavori tanto, non perde occasione per divertirsi con gli amici di sempre. Fra questi anche Jerry Calà, ex marito di Mara Venier. L’attore e la conduttrice qualche giorno fa hanno trascorso una “notte brava” a Milano. Subito dopo aver terminato la diretta di Pomeriggio Cinque infatti la conduttrice si è cambiata d’abito per raggiungere uno dei locali più famosi ...

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso rompe il silenzio : “Sono triste” : Barbara d’Urso triste per la fine di Pomeriggio 5: il suo messaggio sui social Ha rotto il silenzio ancora una volta sui social Barbara d’Urso, dove è sempre seguitissima, quotidianamente, da milioni di utenti. Com’è noto da tempo, Pomeriggio Cinque si fermerà a partire da lunedì 16 dicembre, per tre settimane, tornando regolarmente in onda lunedì 7 gennaio 2019. Proprio sullo stop di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha ...