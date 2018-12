Ségolène Royal | Il potere rimane una cosa per uomini

huffingtonpost

(Di domenica 16 dicembre 2018) "Quando mi sono candidata alle presidenziali francesi contro di me si è scatenata una cattiveria senza precedenti. Anche i miei compagni del Partito socialista non volevano una donna al". A dirlo è Ségolène, ex candidata socialista alle presidenziali francesi che a Mezz'ora in più su Rai Tre ha presentato il suo libro "Quello che finalmente posso dirvi".spiega: "I miei stessi compagni di partito hanno remato contro la mia candidatura dopo che alle primarie avevo sconfitto due. È inutile: pensavano e pensano che la presidenza della Francia sia unasolo per".Sul suo futuro politico afferma: "Non so ancora se mi presenterò alle europee. Il panorama politico francese è molto frammentato. Ora mi cercano per essere capolista del Partito socialista. Credo che ci penserei solo se ci fosse un ...