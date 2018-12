Roma-Genoa LIVE | calcio d’inizio

Roma-Genoa : 0-0 La Diretta Zaniolo nel tridente con Under e Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

Magia su punizione di Milik - il Napoli a -8 dalla Juve Roma-Genoa : la diretta : Ancelotti si presenta in Sardegna senza sei titolari, l'attacco diventa sterile e Farias spaventa Ospina. Mertens entra: una traversa per il polacco e la punizione conquistata

Roma-Genoa LIVE : le parole di Monchi nel pre-gara : 20:15 – Roma accolta tra i fischi all’ingresso in campo. Nei primi 10 minuti ci sarà la protesta dello stadio: silenzio e nessuno striscione come a voler prendere le distanze dalla squadra. 20:10 – Le parole di Monchi ai microfoni di Sky Sport: “Oggi non si gioca la panchina Di Francesco, è la Roma che si gioca i tre punti. Schick in panchina non significa nulla: è una scelta tecnica dell’allenatore. Non ...

Diretta Roma-Genoa : formazioni ufficiali e cronaca live : Calciomercato.it vi offre la sfida dell'Olimpico in tempo reale Diretta ROMA GENOA formazioni live / Ultima spiaggia o quasi per Eusebio Di Francesco . Reduce da risultati a dir poco allarmanti, la ...

Roma Genoa in Diretta LIVE - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : Roma Genoa Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale: Fischio d’inizio Leggi anche: Calciomercato Roma, Schick non convince: torna alla Samp? Roma Genoa Cronaca LIVE, il tabellino Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Ünder, Zaniolo, Kluivert. All.: Di Francesco Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, […] L'articolo Roma Genoa in Diretta LIVE, ...

Roma-Genoa - le formazioni ufficiali : 3-4-3 per i giallorossi - Prandelli lancia Zukanovic : Roma-Genoa, le formazioni ufficiali – Tutto pronto per il posticipo domenicale dell’Olimpico in cui scenderanno in campo Roma e Genoa. I padroni di casa si dispongono con un 3-4-3 senza punte, gli ospiti rispondono con il consueto 3-5-2. Di Francesco sceglie Zaniolo come falso nove e lascia Schick in panchina, Prandelli sostituisce lo squalificato Criscito con Zukanovic. Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; ...

Roma - per Di Francesco il Genoa è decisivo : già pronto il sostituto : Roma-Genoa decisiva per Eusebio Di Francesco. Il Corriere dello Sport spiega che il favorito per l'eventuale sostituzione in caso di esonero sarebbe Paulo Sousa , perché accetterebbe un contratto di sei mesi con rinnovo automatico per un anno in caso di accesso in ...

Roma Genoa : Pagelle - Highlights e tabellino del match : Roma Genoa, Pagelle E VIDEO- Partita di fondamentale importanza quella dell’Olimpico per Di Francesco e la sua Roma. Al culmine di un periodo nero, coinciso con il pari beffa di Cagliari e il ko, seppur indolore ma comunque evitabile, di Plzen, i giallorossi sono chiamati al riscatto davanti al proprio pubblico. Stasera si gioca più […] L'articolo Roma Genoa: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Roma-Genoa - la protesta della Curva Sud : 'Dieci minuti senza tifo' : ROMA - Niente cori e niente sventolio di bandiere per i primi 10 minuti della gara tra Roma e Genoa . La C urva Sud questa sera allo stadio Olimpico esprimerà così il proprio dissenso nei confronti di ...

Roma-Genoa : ultima chiamata per Eusebio Di Francesco : Roma – Sarà un match rovente quello che accompagnerà Roma e Genoa nel posticipo della 16esima giornata di serie A. In uno stadio Olimpico desolatamente vuoto (solo 4.000 i tagliandi venduti da aggiungere agli abbonati) giallorossi e rossoblù si danno appuntamento stasera alle ore 20.30 per cercare di dare una sterzata importante al loro fin qui impietoso campionato. Da una parte una Roma ridotta all’osso per via degli infortuni e con ...