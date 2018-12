Lega Calcio |  il presidente Miccichè | “provo a portare razionalità per tornare a crescere

Francesco Ghirelli - Presidente Lega Pro - ha scritto a Salvatore Caiata - Presidente Potenza Calcio e consigliere del Direttivo di Lega Pro : Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha scritto a Salvatore Caiata, Presidente del Potenza: “Caro Salvatore, in questi mesi ho trovato un vero appassionato di Calcio, innamorato della sua città e dei colori della maglia. Tu, a Potenza, hai costruito un racconto del Calcio italiano e lo hai fatto diventare una fiaba nazionale. La mia fortuna è di averti in Lega Pro, sei il rappresentante delle istanze della Lega presso il Governo ...

Calcio : Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore deLegato dell’Inter : Le voci erano ormai arrivate da settimane, oggi però è il giorno dell’ufficialità: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter. Dopo i tanti trionfi in casa Juventus, il 61enne nativo di Varese si trasferisce nella grande rivale: tra i nerazzurri. Queste le parole: “Da oggi farò parte della grande Inter, per me è un grande orgoglio. Ricoprirò il ruolo di amministratore delegato per l’area sport, una ...

Il Milan contro la pirateria : “Guardare ilLegalmente il calcio distrugge la nostra passione” : Con un video che vede protagonista Reina, il Milan prende posizione contro le forme illegali di fruizione dei contenuti video degli eventi sportivi. L'articolo Il Milan contro la pirateria: “Guardare illegalmente il calcio distrugge la nostra passione” è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio e Basket - Sport al femminile. Riforme e pari opportunità. Convegno a cura di FIP e Lega Pro. Milano - 11 dicembre : "Le competenze femminili sono un valore aggiunto- dichiara il presidente Lega Pro Ghirelli- per tutto il mondo Sportivo sia come atlete sia come dirigenti. La Lega Pro rappresenta una case history ...

Il calcio argentino e le barras bravas : un Legame pericoloso : Queste sono vere e proprie gang che hanno un peso rilevante nell'economia del calcio del paese sudamericano, gruppi che hanno la possibilità di gestire diversi traffici illeciti e condizionare le ...

Lazio - Lotito : "Milinkovic via a gennaio? Calcio Legato a opportunità..." : Un altro riconoscimento alla sua gestione societaria e ai risultati ottenuti con la Lazio. Dopo aver ricevuto il 'Premio Viareggio' Claudio Lotito ha parlato a tutto campo. "La Lazio è una società ...

I pirati del calcio - la Serie A studia le contromosse/ Bloccati 18mila siti ilLegali - Micciché : 'Un crimine' - IlSussidiario.net : La Serie A e il calcio italiano sono sempre più ostaggio dei 'pirati'. In risposta al boom dei decoder contraffatti sono stati Bloccati 18mila siti

Napoli-Report - oggi la puntata : la nuova inchiesta forse non è Legata al mondo del calcio [DETTAGLI] : Negli ultimi mesi la trasmissione Report è stata sempre più seguita, in particolar modo in riferimento all’inchiesta portata avanti sulla Juventus e sul rapporto con la ‘Ndrangheta. Episodio shock con l’atto intimidatorio nei confronti del giornalista che si è occupato della vicenda, Federico Ruffo. La trasmissione ha annunciato nelle puntata di oggi 19 novembre una nuova inchiesta legata a Napoli ma molto probabilmente ...

Calcio - Nations League 2019 : le partite di oggi. Olanda e Francia si giocano il pass per la Final Four - Galles e Danimarca la promozione in Lega A : Oggi (venerdì 16 novembre) si giocheranno sette partite valide per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League 2019 di Calcio. Il big match sarà quello tra Olanda e Francia, mentre l’altra sfida di cartello sarà tra Galles e Danimarca, scontro diretto per la promozione in Lega A. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutte le partite odierne della Nations League. Lega A L’unica partita della massima divisione di oggi sarà ...

Calcio - Nations League 2019 : Spagna a caccia della vittoria in Croazia per blindare il primo posto - Grecia-Finlandia decisiva per la promozione in Lega B : Oggi prenderanno il via le partite dell’ultima finestra dedicata alla fase a gironi della UEFA Nations League 2018-2019, con nove sfide in programma tra cui alcuni scontri diretti fondamentali che decideranno le sorti dei vari raggruppamenti. La sfida di cartello della giornata è sicuramente Croazia-Spagna, con gli iberici che hanno la possibilità di festeggiare il primo posto nel gruppo 4 della Lega A e la conseguente qualificazione alle ...

Le notizie del giorno – Lo scandalo scommesse ilLegali ed il calcioscommesse : Sono 68 le persone colpite da provvedimenti restrittivi sull’operazione portata avanti dalla Guardia di Finanza contro la criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese. Ecco i reati contestati: associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, illecita raccolta di scommesse on line. Sono state circa 80 le perquisizioni e sequestro di beni per circa un miliardo di euro. Il volume di giocate è ...

La Lega Pro di calcio elegge Cristiana Capotondi come vice presidente. Affiancherà il presidente Ghirelli : Cristiana Capotondi è stata eletta vice presidente della Lega Pro. A deciderlo è l'Assemblea elettiva della Lega calcistica, che ha eletto con 48 voti (sui 56 presenti) Francesco Ghirelli. Capotondi, attrice romana laureata in scienze della comunicazione e grande appassionata di calcio, ha ricevuto 39 voti, mentre l'altro vice Jacopo Tognon, avvocato e membro del Tas, 37 voti.L'assemblea ha eletto anche i 6 nuovi consiglieri del ...

Calcio - Francesco Ghirelli nuovo Presidente di Lega Pro. Cristiana Capotondi vice : Francesco Ghirelli è stato eletto Presidente della Lega Pro. L’ex segretario generale ha avuto la nomina con 48 voti sui 56 presenti, garantendo così una linea di continuità dopo che Gabriele Gravina è stato eletto Presidente della Figc. I vice saranno l’attrice Cristiana Capotondi e l’avvocato Jacopo Tognon. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dall’ex segretario generale (da gazzetta.it): “Con il sostegno del ...