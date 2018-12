Genova - cordata "Salini Impregilo-Fincantieri" in pole per ricostruzione ponte : Dopo il simbolico avvio dei lavori di ieri sabato 15 dicembre del Sindaco di Genova Bucci e al tempo stesso Commissario per il viadotto Morandi, si attende per martedì 18 dicembre il nome di chi ...

Ponte Genova verso la ricostruzione : spinta cordata Fincantieri - Salini Impregilo - Italferr : Teleborsa, - Cresce l'attesa per conoscere chi si occuperà di ricostruire il Ponte di Genova, crollato alla vigilia di Ferragosto con danno ingenti e numerose vittime. Lunedì 26 Novembre 2018, alle ...

Ponte Genova verso la ricostruzione : spinta cordata Fincantieri - Salini Impregilo - Italferr : Cresce l'attesa per conoscere chi si occuperà di ricostruire il Ponte di Genova, crollato alla vigilia di Ferragosto con danno ingenti e numerose vittime. Lunedì 26 Novembre 2018, alle ore 12, scadrà ...

Ponte Genova : offerta dalla cordata Salini Impregilo - Fincantieri - Italferr : Le tre grandi imprese, secondo quanto appreso da Radiocor Plus - Il Sole 24 Ore, hanno presentato in cordata un progetto e una proposta preliminare (elaborati tecnici, costi e tempi) rispondendo all'avviso del commissario Marco Bucci. Lunedì 26 novembre alle 12 scade il termine per partecipare alla “consultazione di mercato”...