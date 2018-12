Fico | Ecotassa? Dipende che Paese vogliamo diventare

Perché l'ecotassa non eviterà nuovi blocchi del trafFico : Mentre il governo promuove un'ecotassa per incentivare la vendita di auto a basse emissioni di CO2, in diverse città del nord Italia è scattato il blocco del traffico per limitare le emissioni di polveri sottili. Da venerdì fino a lunedì, i veicoli diesel da Euro 0 a Euro 4 non potranno circolare in