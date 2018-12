Cagliari-Napoli | Maran | “Non so se ci fosse il fallo sulla punizione del gol”

Cagliari-Napoli 0-1 - pagelle / Cresce il portamento da leader di KK : OSPINA. Stavolta, su quel palo già maledetto ad Anfield, non fa cazzate, cara Ilaria, e respinge a modo suo su Faragò. Ma la vera ospinata, la palla fermata con entrambe le gambe, la compie su Farias. Un miracolo perlopiù inutile perché il sardo era in fuorigioco. Meglio, stasera, pure sui rilanci – 6,5 Ospinata è una parola bellissima, come quelle due gambe chiuse a dire no a Farias, Fabrizio. Nella ripresa nulla più che ordinaria ...

Cagliari-Napoli - Ancelotti : “Saremo competitivi in tutte e tre le competizioni” : CAGLIARI NAPOLI, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro il Cagliari: “La punizione? Le gerarchie sono chiare, sulla parte destra ci sono Milik e Mario Rui, dall’altra Mertens e Insigne, c’è stato un piccolo malinteso dove non era il caso che […] L'articolo Cagliari-Napoli, Ancelotti: “Saremo competitivi in tutte e tre le ...

Cagliari-Napoli - Anceotti : 'La formazione? Volevo una squadra fresca. Liverpool duro colpo - ma abbiamo reagito' : Il Napoli riscatta l'eliminazione in Champions League patita a Liverpool e dopo una partita non facile riesce comunque a portare a casa i tre punti dalla trasferta alla Sardegna Arena. A decidere il ...

Cagliari - Maran : 'Abbiamo fatto la partita contro un grande Napoli - poi sfortuna e infortuni' : Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo il ko col Napoli: 'Il rammarico sta nel non aver portato a casa un risultato positivo. Abbiamo dato tutto, facendo la partita che volevamo. Abbiamo creato con coraggio, senza concedere ...

Serie A - Cagliari-Napoli 0-1 : Milik su punizione al 91' : Il Napoli continua ad esserci. Deve faticare parecchio per battere il Cagliari e per mantenere invariato il distacco dalla Juventus: i punti che lo separano dalla capolista sono otto. Dunque, ancora ...

Cagliari-Napoli 0-1 - decide una punizione di Milik al 91' : Il Napoli vince 1-0 in casa del Cagliari nella gara valida per la 16/a giornata di Serie A. Decisivo il gol segnato in pieno recupero da Milik. I campani salgono così a 38 punti, tornando a meno otto ...

Serie A : Cagliari-Napoli 0-1 : ANSA, - ROMA, 16 DIC - Il Napoli risponde alla Juve vincendo 1-0 a Cagliari grazie ad una punizione dal limite di Milik al 91'. Il bomber polacco, all'ottavo centro in campionato, riesce infine a ...

Il Napoli gioisce al 92' : Milik stende per 1-0 il Cagliari : Il Napoli di Carlo Ancelotti dopo la grande delusione in Champions League si rialza in campionato, anche se lo fa a fatica. Gli azzurri hanno espugnato per 1-0 il campo dell'ostico Cagliari di Rolando Maran che se l'è giocata alla pari e a viso aperto con i secondi in classifica. Ancelotti ha fatto un pò di turnover dopo le fatiche contro il Liverpool tenendo in panchina i quattro tenori Insigne, Mertens, Hamsik e Callejon. La partita è stata ...

Serie A : Cagliari-Napoli 0-1 - decide una punizione di Milik al 91' : All .: Ancelotti Arbitro : Doveri Marcatori : 46' st Milik, N, Ammoniti : Padoin, C,, Maksimovic, N,, Insigne, N,, Sau, C, Espulsi : Note : LA CRONACA DEL MATCH

Una punizione di Milik fa sorridere Ancelotti : il Napoli supera il Cagliari 1-0 : Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6 punti che ...

Cagliari Napoli 0-1 : gol e highlights. Decide Milik su punizione : Cagliari-Napoli 0-1 91' Milik Cagliari, 4-3-1-2,: Cragno; Pisacane, 86' Cigarini,, Romagna, 80' Andreolli,, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Farias, 69' Sau,. All. Maran ...

Cagliari-Napoli 0-1 - pagelle e tabellino : Cagliari-Napoli, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Cagliari - Napoli 0-1 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Cagliari-Napoli 0-1 95' Recupero che potrebbe essere allungato visto il vantaggio del Napoli.

Cagliari-Napoli 0-1 : pagelle - highlights e tabellino del match : CAGLIARI NAPOLI pagelle- Ottima cornice di pubblico alla Sardegna Arena, anche se non si fa registrare il tutto esaurito. Parte forte il Cagliari, subito dinamico in ripartenza e nel giro palla. Prima occasione gol firmata rossoblù: Farias si invola verso la porta avversaria, destro al giro ribattuto dalla difesa e destro in corsa di Faragò […] L'articolo Cagliari-Napoli 0-1: pagelle, highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...