Alessandro Gassmann cittadino di Napoli ad honorem

X Factor : Leo Gassmann eliminato. Leggi il messaggio di papà Alessandro! (FOTO) : C’era un telespettatore speciale a guardare Leo Gassmann contendersi la semifinale di ‘X Factor’ ieri sera. Era papà Alessandro, che ha voluto complimentarsi con il figlio dopo la sua esibizione e lanciargli un messaggio... L'articolo X Factor: Leo Gassmann eliminato. Leggi il messaggio di papà Alessandro! (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Programmi TV di stasera - venerdì 7 dicembre 2018. Su Rai1 Marco Giallini e Alessandro Gassmann in «Beata Ignoranza» : Marco Giallini in Beata Ignoranza Rai1, ore 21.25: Beata ignoranza – 1^Tv Film di Massimiliano Bruno del 2017, con Marco Giallinì, Alessandro Gassmann, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli. Prodotto in Italia. Durata: 102 minuti. Trama: Ernesto e Filippo, vecchi amici, non si vedono da 25 anni: ad allontanarli è stato l’amore per la stessa donna, Marianna, e la nascita dì una figlia, Nina. Ora si ritrovano ad insegnare ...

Cast e personaggi di Beata Ignoranza con i re delle fiction Alessandro Gassmann e Marco Giallini : Questa su Rai1 non andrà in onda il consueto programma di intrattenimento ma terranno compagnia al pubblico Cast e personaggi di Beata Ignoranza. Proprio per la gioia di chi ama e segue Rocco Schiavone e I Bastardi di Pizzofalcone, è arrivato il momento di vedere in azione proprio Marco Giallini e Alessandro Gassman. Non si tratta di un crossover tra le due fiction di successo di casa Rai ma di un film diretto da Massimiliano Bruno che oggi, ...

X Factor 2018 - la dedica di Alessandro Gassmann al figlio Leo : Leo Gassmann è stato eliminato a un passo dalla finale di X Factor 2018. Il suo sogno di calcare il palco del Forum di Assago si è infranto quando era ormai a portata di mano. Fatale per lui la seconda manche della semifinale in onda giovedì 6 dicembre su Sky Uno, dove ha perso all’ultimo scontro con Luna, la rapper 16enne che viene dalla Sardegna. Eppure la gioia di essere arrivata fin qui è tanta, e molti sono fieri del percorso fatto dal ...

Programmi TV di stasera - venerdì 7 dicembre 2018. Su Rai1 Marco Giallini e Alessandro Gassmann in «Beata Ignoranza» : Marco Giallini in Beata Ignoranza Rai1, ore 21.25: Beata ignoranza – 1^Tv Film di Massimiliano Bruno del 2017, con Marco Giallinì, Alessandro Gassmann, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli. Prodotto in Italia. Durata: 102 minuti. Trama: Ernesto e Filippo, vecchi amici, non si vedono da 25 anni: ad allontanarli è stato l’amore per la stessa donna, Marianna, e la nascita dì una figlia, Nina. Ora si ritrovano ad insegnare ...

Leo Gassmann eliminato a X Factor : le parole di papà Alessandro emozionano tutti : Leo Gassmann è stato eliminato nella semifinale a X Factor 2018 Leo Gassmann, figlio di Alessandro, ha visto interrompersi il sogno di raggiungere la vetta a X Factor 2018 a un passo dalla finale. È stato eliminato nel corso della semifinale, andata in onda ieri giovedì 6 dicembre, ma per lui c’è stata comunque una […] L'articolo Leo Gassmann eliminato a X Factor: le parole di papà Alessandro emozionano tutti proviene da Gossip e Tv.

X Factor - Leo Gassmann eliminato : il tenero messaggio di papà Alessandro : 'Bravo figlio mio, sono fiero di te. Ti voglio bene'. Alessandro Gassman esprimere tutto il suo orgoglio su twitter per il figlio eliminato durante la semifinale di X Factor . Lo fa attraverso un ...

Beata ignoranza : trama - cast e curiosità del film con Alessandro Gassmann e Marco Giallini : Venerdì 7 dicembre alle 21.25 su Rai1 va in onda in prima tv assoluta in chiaro il film del 2017 Beata ignoranza, diretto da Massimiliano Bruno (l’indimenticabile Martellone di Boris) e con un cast di tutto rispetto tanto nei due attori principali, quanto nella schiera di comprimari che li accompagna. Beata ignoranza: il trailer Beata ignoranza: la trama La commedia racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si ...

Alessandro Gassmann sul figlio Leo : 'gli dico sempre che l’Università viene prima' : Intervistato dal settimanale F, Alessandro Gassmann è tornato a parlare del lanciatissimo figlio Leo, tra i papabili vincitori di X Factor Italia. Il giovane, ventanni appena, ha conquistato il pubblico televisivo sin dai provini, arrivando così fino alla semifinale di dopodomani. Eppure papà Alessandro, giustamente, preme affinché il figlio rimanga con i piedi per terra, dando sempre e comunque priorità massima agli studi.prosegui la ...

Dopo I Bastardi di Pizzofalcone un nuovo progetto per Alessandro Gassmann - Massimiliano Gallo e Maurizio De Giovanni : I Bastardi di Pizzofalcone è appena stata rinnovata per una terza stagione da Rai1 e in attesa di capire chi uscirà indenne dalla spaventosa esplosione che ha chiuso la seconda, i suoi protagonisti si preparano a lavorare a nuovi progetti. Massimiliano Gallo, che nel poliziesco ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni interpreta il commissario Palma, sarà presto il protagonista della nuova fiction di Rai1 Le Avventure Di Imma, composta da ...

Alessandro Gassmann furioso su Twitter : “Na manica de incivili” : “Mettetela n’antra macchina in seconda fila a via Cola di Rienzo li mortacci vostri!!! Quanno ce vo ce vo.#gnaapotemofa #namanica deincivili”. Alessandro Gassmann si sfoga in romanesco su Twitter, dove ha pubblicato una foto scattata a Roma in cui mostra decine di auto parcheggiate in seconda fila in una via del centro. L’attore non è nuovo a questo tipo di denunce sui social ma questa foto dei parcheggi selvaggi ha aperto un vero e ...

Alessandro Gassmann - sfogo contro le doppie file a Roma. E pubblica le foto degli 'incivili' : ''Mettetela n'antra macchina in seconda fila a via Cola di Rienzo li mortacci vostri!!! Quanno ce vo ce vo. #gnaapotemofa #namanica deincivili'. Questo il tweet al vetriolo con cui l'attore romano ...

Alessandro Gassmann cittadino onoriario di Napoli dopo 'I Bastardi di Pizzofalcone' : Lo ha deciso la giunta comunale su proposta del Sindaco Luigi de Magistris, quale pubblico attestato dei sentimenti di stima...

Alessandro Gassmann cittadino onorario di Napoli per l’amore dimostrato alla città con I bastardi di Pizzofalcone e non solo : La Giunta di Napoli ha nominato Alessandro Gassmann cittadino onorario di Napoli per il suo contributo all'immagine della città e i legame nato col lavoro realizzato ne I bastardi di Pizzofalcone: il rapporto tra la serie, il suo cast e la città in cui è ambientata diventa così sempre più solido, con tanto di conferimento della cittadinanza al suo protagonista. La proposta è arrivata dal sindaco Luigi DeMagistris ed è stata approvata da una ...