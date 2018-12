Una sorprendente Miley Cyrus in Happy Xmas War is Over con Sean Ono Lennon | figlio di

optimaitalia

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Per chi è abituato ad ascoltare le sue hit pop, l'intensa interpretazione diin(War is) conOnorisulterà davvero.La popstar ha nuovamente collaborato con Mark Ronson per incidere una nuova versione dell'iconica canzone natalizia originariamente composta e pubblicata da Johne Yoko Ono nel 1971.Per questa clae Ronson, che hanno appena pubblicato il loro duetto Nothing Breaks Like A Heart, hanno pensato di dare un tocco di originalità alla performance unendosi aldie Yoko,Ono, che ha già cantato il brano in precedenti occasioni., nato dal matrimonio del leader dei Beatles con l'artista giapponese nel 1975, è oggi cantautore, polistrumentista e attore, con due album, diversi singoli e qualche film all'attivo. La sua voce compare nei cori ad accompagnare lanella ...