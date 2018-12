Motomondiale | lo Sky Racing Team VR46 si presenta a X Factor

Motomondiale - GP Comunitat Valenciana 2018 : programma - orari e tv. Come vederlo su Sky e TV8 : Il Motomondiale sbarca a Valencia per l’ultima tappa di una intensa stagione in giro per il mondo. Sul tracciato spagnolo andrà in scena il quarto appuntamento in terra iberica e si chiuderà il Mondiale 2018, senza più titoli da assegnare. Marc Marquez ha vinto in MotoGP, Francesco Bagnaia in Moto2 e Jorge Martin in Moto3. Tutti, quindi, potranno correre senza pressioni per cui ci attendiamo grande spettacolo su una pista che, va detto, ...

Motomondiale - GP Malesia 2018 : gli orari e come vedere le gare in tv su Sky e TV8. Il programma completo : Sarà una mattinata davvero intensa quella del Gran Premio di Malesia. Sul circuito di Sepang, infatti, potrebbero essere consegnati i titoli di Moto2 e Moto3, con quello di MotoGP che, invece, è già ampiamente nelle tasche di Marc Marquez. Nella classe più leggera Jorge Martin e Marco Bezzecchi sono separati da appena 12 punti, per cui tutto può ancora accadere, mentre nella categoria mediana Francesco Bagnaia ha +36 punti di vantaggio nei ...

Motomondiale - GP Malesia 2018 : come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche. Dirette - differite e repliche su Sky e TV8 : Dopo una prima giornata di prove libere domani le tre classi del Motomondiale scenderanno in pista per le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2018, penultimo round della stagione. Nella classe regina il titolo iridato è già stato conquistato aritmeticamente da Marc Marquez in Giappone, mentre in Moto2 e Moto3 saranno decisivi gli ultimi due appuntamenti per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Franco Morbidelli e Joan Mir. ...

Motomondiale - GP Malesia 2018 : il programma e gli orari. Come vedere le gare su Sky e TV8 : Si conclude il trittico autunnale del Motomondiale e, dopo le tappe di Motegi e Phillip Island, è tempo di sbarcare in Malesia per il Gran Premio di Sepang 2018, 18esimo e penultimo appuntamento del Motomondiale. Sulla pista malese potrebbero essere consegnati anche gli ultimi due titoli da assegnare, quelli di Moto2 e Moto3, dato che in MotoGP Marc Marquez ha già chiuso ogni discorso da tempo. Per quanto riguarda la classe più leggera, invece, ...

Motomondiale - GP Australia 2018 : come vedere in tv la gara su Sky e TV8. Il programma e gli orari di dirette - differite e repliche : Tutto è pronto a Phillip Island per le tre gare del Gran Premio d’Australia 2018 del Motomondiale. Sarà un’alba, almeno per noi italiani, da cuori forti, specialmente per quanto riguarda Moto2 e Moto3 che metteranno in scena l’ennesimo capitolo dei duelli tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira e Marco Bezzecchi contro Jorge Martin. In MotoGP, invece, il titolo è stato già consegnato, per cui vivremo una gara aperta e ...

Motomondiale - GP Giappone 2018 : prove libere 3 e qualifiche. Gli orari e come vederle in tv su Sky e TV8 : Si inizia a fare sul serio a Motegi! Dopo il venerdì dedicato alle prove libere, è tempo di qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2018 del Motomondiale! I tre leader delle rispettive graduatorie, Jorge Martin in Moto3, Francesco Bagnaia in Moto2 e Marc Marquez nella classe regina, proveranno a gettare solide basi sin da oggi in visto delle gare di domani, per avvicinarsi alla corona iridata. Andiamo a vedere il programma completo della ...

Motomondiale - GP Giappone 2018 : gli orari e il programma del fine settimana di Motegi. Il palinsesto tv su Sky e TV8 : Siamo arrivati alla resa dei conti? Marc Marquez sbarca a Motegi per il Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP con 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e la consapevolezza che manca ormai solo l’ufficialità per il suo quinto titolo iridato, il settimo in assoluto in carriera. Si corre sulla pista della Honda in un tracciato che, solitamente, non è il preferito dai piloti della classe regina, ma sul quale si sono spesso viste ...