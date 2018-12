Manovra - Boccia : "Crescita Paese deve essere priorità" : Il tema della crescita del Paese , secondo il Presidente, non emergerebbe ancora in pieno dalla Manovra che - ribadisce Boccia - deve essere la priorità , considerato "il rallentamento dell'economia" ...

Moscovici boccia di nuovo la Manovra Italiana del 2 - 04 ma accetta quella Francese del 3% : Moscovici boccia di nuovo la manovra Italiana del 2,04 ma accetta quella Francese del 3% Per la Nuova manovra Italiana Moscovici risponde che per L’italia ancora non ci siamo, ma accetta il 3% di deficit/Pil ai Francesi. Cose da far venire i mal di testa quelli forti le decisioni prese da Moscovici, che mette ombre sull’Europa e il modo di gestire le cose. Non ci siamo ancora”. Così il commissario europeo agli Affari economici, ...