Leasys - La nostra intervista ad Alberto Grippo

quattroruote

(Di venerdì 14 dicembre 2018), nata nel settembre del 2001, è oggi interamente controllata dalla FCA Bank, gruppo bancario internazionale specializzato nellofferta di servizi finanziari e assicurativi nel settore dellautomotive. Joint-venture paritetica tra la FCA Italy Spa (società del gruppo FCA) e CA Consumer Finance S.A. (società del gruppo Crédit Agricole), la FCA Bank è presente in 18 mercati con la propria offerta di servizi finanziari, assicurativi, di noleggio veicoli e di mobilità in generale. Ecco laintervosta ad, ceo diSpa.Che bilancio del 2018 potete tracciare per la vostra azienda?Il 2018 è stato un anno importante. A una performance commerciale positiva, con una crescita superiore a quella complessiva del settore, si aggiunge il raggiungimento di importanti traguardi strategici per la definizione diquale provider internazionale di mobilità. A seguito ...