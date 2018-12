Il reddito di cittadinanza sarà poco più di quello di inclusione?

La serietà che servirebbe : quota 100 e reddito di cittadinanza non sono scelte eque : Ha dell'incredibile che si stia discutendo di una manovra, già approvata alla Camera e sicuramente diversa da quella finale, senza il cuore della proposta gialloverde: quota 100 e reddito di cittadinanza. Perché nel frattempo è in corso la trattativa con Bruxelles sui numeri della manovra per evitare la procedura d'infrazione.Si tratta di un paradosso che mette in mostra l'incapacità "dolosa" di chi oggi è al ...

reddito di cittadinanza - secondo M5S solo il 90% dei beneficiari lo richiederà : Nella valutazione tecnica allegata al provvedimento del Reddito di cittadinanza - che ancora non è stato reso pubblico - il governo ha inserito una sorta di aggiustamento statistico del 10% che di fatto va a ridurre la platea effettiva e di conseguenza l'impatto economico della misura. La platea potenziale conta sempre oltre 5 milioni di individui, ma l'esecutivo prevede che solo il 90% chiederà effettivamente il Reddito.Continua a leggere

reddito di cittadinanza aperto anche ai residenti in Italia da almeno 10 anni : Del cosiddetto Reddito di cittadinanza si parla ormai in tutte le trasmissioni televisive, giornali, notiziari nazionali e locali. Il Movimento 5 Stelle ha fatto di questo provvedimento, presente nella nuova Legge di Bilancio, il suo cavallo di battaglia. Si è detto molto sulla copertura finanziaria, a chi spetta, quali sono i requisiti e soprattutto quando e come entrerà in vigore. Ricapitoliamo come dovrebbe o potrebbe funzionare in base alle ...

Deficit / Pil al 2 - 04% - quota 100 pensioni e reddito di cittadinanza sono a rischio? : La proposta del Presidente del Consiglio alla Commissione Europea comporta la riduzione del rapporto Deficit / Pil al 2,04% per il 2019, rispetto al 2,4% della "manovra del popolo". Conte è sicuro che i nuovi saldi non metteranno in pericolo l'attuazione di reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero, ma la partita con la Commissione è tutt'altro che chiusa.Continua a leggere

Manovra - Conte : su deficit-Pil siamo scesi a 2 - 04% - reddito di cittadinanza e quota 100 nei tempi previsti : «Buoni progressi» nell'incontro Juncker-Conte: la Commissione ora «valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio» dall'Italia. Lo fa sapere un portavoce della Commissione precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni...

reddito cittadinanza - Calenda vs sottosegretario Durigon (Lega) : “A quanti andrà?”. “Se ne occupa un’altra fazione” : Bagarre a Dimartedì (La7) tra l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon (Lega), sulle coperture relative al Reddito di cittadinanza. Calenda accusa: “Sul Reddito di cittadinanza non si capisce nulla, si sa solo che i soldi sembrano non essere sufficienti”. Durigon replica: “Abbiamo appostato un fondo di 16 miiardi per il Reddito di cittadinanza e la riforma ...

Gelmini : 'reddito di cittadinanza indebita il Paese e va a chi si siede comodo sul divano' : Intervistata quest'oggi da Adnkronos, la capogruppo alla camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini, ha fatto il punto della situazione sui punti di criticità della manovra di bilancio targata M5S-Lega, soffermandosi anche sugli obiettivi futuri del partito di Silvio Berlusconi. A proposito della finanziaria, l'ex ministro dell'Istruzione ha dichiarato: "La manovra gialloverde è una manovra completamente sbagliata. E' una manovra che va contro ...

Dal reddito di cittadinanza al ‘reddito di salute’. In che consiste la proposta : Un sostegno economico mirato per le spese sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. E’ il ‘reddito di salute’ – l’alternativa al più famoso reddito di cittadinanza che il Governo ha annunciato e sta per varare – una proposta lanciata oggi a Roma dalla Fondazione Farefuturo nel corso di un convegno alla Camera dei deputati con esperti, politici e addetti ai lavori. Nel 2017 – hanno ricordato – ...

Manovra : reddito di cittadinanza e Quota 100 - confermati fondi e tempi : Ieri sera, 10 dicembre, si è svolto a Palazzo Chigi un incontro tra il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti della Ragioneria dello Stato e dell'Inps. All'incontro erano presenti anche il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon e i sottosegretari all'Economia Laura Castelli e Massimo Garavaglia. Nel corso dell'incontro sono state esaminate attentamente le tabelle tecniche elaborate dai corrispondenti ...