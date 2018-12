Sampdoria | Ferrero | ' Non lascerò la presidenza'

Sampdoria - l’annuncio del presidente Ferrero : La Sampdoria è reduce dall’importante pareggio sul campo della Lazio ma a tenere banco è anche la questione societaria. Importante annuncio del presidente Ferrero attraverso il canale ufficiale del club: “La Sampdoria è un club sano, serio, è la maglia più bella del mondo. Non c’entra con nessuna storia, sono sicuro che verrà chiarito tutto perchè credo nella magistratura: posso solo dire che sono dispiaciuto ed ...

Pecoraro - procuratore della Figc - sul caso Ferrero : “la Sampdoria sembra non essere implicata” : Giuseppe Pecoraro, procuratore della Figc, ha analizzato la questione Ferrero in relazione all’inchiesta della Procura sui suoi conti “Ferrero? Su questa storia abbiamo chiesto gli atti alla Procura, so che quanto prima la Procura ce li manderà, e vedremo di cosa si tratta. Dalle prime notizie che abbiamo la Sampdoria c’entrerebbe poco sul fatto sportivo però una volta acquisiti gli atti valuteremo e vedremo se ci sono ...

Serie A Sampdoria - Tapiro d'oro a Ferrero : «La giustizia trionferà» : GENOVA - A Striscia la Notizia, stasera, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero riceverà un doppio "Tapiro d'oro", dopo il sequestro di beni per 2,6 milioni di euro da parte della Guardia di ...

Sampdoria - Ferrero torna a parlare dopo il sequestro dei beni : “è Natale - facciamogli pure far clamore” : Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato dell’inchiesta della Guardia di Finanza in merito ai suoi beni sequestrati nelle scorse settimane “Sono molto sereno, credo nella Guardia di Finanza perché è un intelligence service importante e abbiamo una magistratura di qualità. Per cui chiariremo tutto nelle sedi opportune e poi se hanno voluto fare un po’ di clamore, è Natale, facciamoglielo pure fare no?“. Così il ...

Caso Sampdoria - ultimatum dai tifosi : chiesto un confronto al presidente Ferrero [DETTAGLI] : Sono ore caldissime in casa Sampdoria, il presidente Ferrero è stato indagato, sequestrati i beni del numero uno blucerchiato che nelle ultime ore ha voluto chiarire la situazione attraverso un comunicato ufficiale. Nel frattempo anche i tifosi hanno chiesto un chiarimento al numero uno della Sampdoria: “pretendiamo di sapere come stanno le cose direttamente e pubblicamente dal signor Massimo Ferrero, che è’ tenuto a rispondere ...

Sampdoria - i tifosi chiedono chiarezza a Ferrero : “se non ci darà risposte - agiremo per estrometterlo dal club” : Il tifo organizzato della Sampdoria ha chiesto risposte a Massimo Ferrero, auspicando un chiarimento circa l’indagine avviata dalla Guardia di Finanza “Non siamo giudici, non condanniamo nessuno preventivamente ma pretendiamo di sapere come stanno le cose direttamente e pubblicamente dal signor Massimo Ferrero, che è tenuto a rispondere a tutti i Sampdoriani di un’accusa tanto grave“. LaPresse/Alfredo ...

Sampdoria - Giampaolo : “Con Ferrero parlo di calcio - non di altro” : “Io e la squadra dobbiamo pensare ad onorare la maglia e fare bene il nostro lavoro. Quella che è la burocrazia del club, la chiamo così, ci pensa il club ad esprimersi in maniera ufficiale sulle cose da fare“. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo a Sky Sport commentando l’inchiesta sul presidente Ferrero, indagato nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Roma che ha ...

Serie A Sampdoria - gli ultrà : «Ferrero risponda alle accuse» : GENOVA - " Pretendiamo di sapere come stanno le cose direttamente e pubblicamente dal signor Massimo Ferrero , che è tenuto a rispondere a tutti i Sampdoriani di un'accusa tanto grave ". Lo scrivono i ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Ferrero? Con lui parlo di calcio… e di donne' : ... che non deve avere in alcun modo ripercussioni sulla squadra: ad assicurarlo è stato lo stesso Giampaolo, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport. " Io e la squadra dobbiamo pensare a lavorare " ha ...

Bufera Sampdoria - Ferrero indagato : ecco cosa rischia il club blucerchiato : Alta tensione in casa Sampdoria, nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha portato un pò di preoccupazione tra i tifosi blucerchiati. Nel dettaglio indagini da parte della Gdf che hanno portato al sequestro di beni nei confronti della Sampdoria e del presidente Ferrero, nel dettaglio secondo l’ipotesi degli uomini del Nucleo di Polizia Valutaria, dalle casse della Sampdoria sarebbero spariti 1,2 milioni, parte dei soldi incassati per ...

Indagine Ferrero - Romei : «Siamo tranquilli : la Sampdoria non rischia nulla» : «Dal lato Sampdoria società noi siamo stra, stra, stra-tranquilli» le parole di Antonio Romei, avvocato della Sampdoria e braccio destro di Massimo Ferrero. L'articolo Indagine Ferrero, Romei: «Siamo tranquilli: la Sampdoria non rischia nulla» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.