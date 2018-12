Oroscopo sabato 15 dicembre : discussioni in famiglia per Cancro - perplessità per Pesci : Il 2018 sta per volgere al termine e diversi sono i segni che stanno vivendo delle giornate decisive per il loro futuro lavorativo. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per sabato 15 novembre. Da Ariete a Vergine Ariete: siete delle persone molto organizzate e schematiche, ma ogni tanto vi farebbe bene fare qualcosa di stravolgente. Avete bisogno di molto aiuto e consigli in ambito lavorativo, mentre deciderete di fare nuovi progetti ...

Oroscopo dell'amore e affinità di coppia del 14 dicembre : Pesci baciati dalla Luna : Eccoci con un altro appuntamento con l'Oroscopo dell'amore per la giornata di giovedì 14 dicembre. Come va l'affinità di coppia per i segni dello Zodiaco? La Luna è entrata nei Pesci e illumina con la sua luce meditativa tutti gli affetti. Se da un lato la sfera emotiva è influenzata dalla sensibilità, si riscontra in ciascun segno zodiacale una predisposizione a porsi degli interrogativi sulla propria storia d'amore. Rivelare i propri ...

Oroscopo del giorno 13 dicembre : giovedì con Luna in Pesci e Mercurio in Sagittario : L'Oroscopo del giorno 13 dicembre è pronto a dare il via a nuove previsioni zodiacali. Alla ribalta nel panorama astrologico del momento due eventi di un certo spessore: curiosi di sapere di cosa potrebbe trattarsi? Ebbene, come anticipato nel titolo di apertura, giovedì assisteremo al cambio di settore della Luna, in transito nei Pesci e l'ingresso di Mercurio nel Sagittario. A questo punto è lecito domandarsi: quali saranno i segni più ...

Oroscopo del 12 dicembre : beghe di lavoro per i Pesci - Ariete alla ricerca del benessere : L'Oroscopo per il giorno 12 dicembre 2018 premia alcuni segni zodiacali rispetto ad altri. In amore vincono Toro e Pesci, salute al top per Ariete e Cancro mentre sul lavoro la settimana è partita bene per Sagittario e Vergine. Scopriamo nei dettagli le previsioni dello zodiaco. Amore in primo piano per Toro, Pesci e Bilancia Toro - Nonostante il mercoledì non sia una giornata che vi piace troppo, per oggi lascerete indietro i problemi ...

Oroscopo 11 dicembre : Vergine e Pesci agitati : La seconda settimana di dicembre 2018 entra nel vivo. Cosa ha in serbo per tutti e dodici segni zodiacali l'ultimo mese dell'anno? Scopriamolo leggendo le previsioni e l'Oroscopo dell'11 dicembre che vedrà, come sempre amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. Le previsioni zodiacali dell'11 dicembre per tutti i segni Ariete: in amore, grazie alla Luna nel segno, questa giornata è favorevole, c'è voglia di tornare ad essere protagonisti e ...

Oroscopo 2019 - previsioni Pesci : molte aspettative si avvereranno : Nel nuovo anno sembra che la maggior parte dei sogni covati da tempo dal Pesci si avvereranno. Inoltre si assisterà ad un incremento delle finanze che il Pesci non vedeva da anni, ma questo sarà possibile soltanto se daranno il meglio di loro stessi e se non si lasceranno andare troppo facilmente alla vista di un solo obiettivo raggiunto. Ci vorrà della costanza e grandissimo impegno, soprattutto nella seconda parte del 2019, affinché si possano ...

Oroscopo del 10 dicembre : giornata faticosa per Pesci e Capricorno : La seconda settimana dell'ultimo mese dell'anno sta per iniziare, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questa prima giornata? Scopriamolo di seguito con l'Oroscopo di lunedì 10 dicembre 2018 per tutti e dodici i segni dello Zodiaco con predizioni su amore, lavoro e salute. Astrologia del 10 dicembre 2018 da Ariete a Pesci Ariete: il mese di dicembre non sarà negativo per l'Ariete, tuttavia in questa giornata potreste sentirvi ...

Oroscopo del 9 dicembre : incontri per i Pesci - sottotono i Gemelli : Il fine settimana sta per concludersi. Quali sono le previsioni di domenica 9 dicembre? Di seguito, le stelle e gli astri che riguardano l'ambito sentimentale, quello lavorativo e salutare di tutti i segni. Ariete: in questa giornata potreste vivere dei momenti di agitazione, qualcuno, infatti, potrebbe farvi perdere la pazienza. In campo lavorativo cercate di fare le cose con tranquillità: siate ottimisti....Continua a leggere

Oroscopo Polo Fox/ Oggi 7 dicembre 2018 : grandi occasioni per i Pesci - mentre gli altri segni... - IlSussidiario.net : Oroscopo Paolo Fox: Gemelli pieni di stress, Pesci weekend in grande crescita, Toro cielo interessante, Sagittario innamorato, gli altri segni?

Oroscopo dicembre : Scorpione occhio alle spese - conto in rosso per Pesci : Cosa ci svelano gli astri in queste giornate dal sapore natalizio? Babbo Natale cosa avrà in serbo per ogni segno zodiacale? Andiamo ad analizzare l’Oroscopo riguardante il mese di dicembre con le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci. Previsioni natalizie da Ariete a Vergine Ariete: iniziate l’anno nuovo entusiasti e coraggiosi. Selezionate i progetti da portare avanti. Date più importanza ai sentimenti, l’amore è fatto di fiducia e di ...

Oroscopo del 9 dicembre : cambiamenti per il Capricorno - Pesci al top : Una nuova settimana si conclude, illuminata dalla luce degli astri. Quali dritte ci regala l'Oroscopo per la giornata di domenica 9 dicembre 2018? L'amore va a gonfie vele? Sicuramente i segni privilegiati nella sfera sentimentale sono lo Scorpione, la Vergine e i Pesci. Leone arranca, ma per ottenere novità in amore dovrà aspettare l'anno nuovo. Buone le emozioni per il Capricorno. E il lavoro? L'Ariete è carico di energia, tutta da investire ...

Oroscopo della settimana fino al 16 dicembre : classifica - ok Pesci e Sagittario : L'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 dicembre 2018 annuncia sette giorni interessanti in arrivo. Curiosi di sapere cosa porterà di interessante l'Astrologia ad appena una manciata di giornate al prossimo Natale? Bene, iniziamo pure a dare un piccolo anticipo dell'attesissima classifica della settimana completa per tutto lo zodiaco con anche le stelline quotidiane impostate sulle giornate da lunedì a domenica. Altresì, in questo contesto ...

Oroscopo 8 dicembre : Pesci fuori forma - amore per il Toro : Cosa ci riserva l’Oroscopo del giorno 8 dicembre? Le stelle sembrano non avere dubbi. Tra i segni più fortunati dello zodiaco per la giornata dedicata all’Immacolata, troviamo il Toro. Bene l’amore per il Cancro, mentre i soldi e gli affari premieranno il Capricorno. Giornata fortunata per Toro, Gemelli a tutto sprint Le previsioni astrologiche per il giorno 8 dicembre non sembrano del tutto positive per il segno dell’Ariete. Sarete irascibili ...

