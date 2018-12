Natale 2018 a La Spezia Eventi per il fine settimana

30 regali per il Natale 2018 che piacciono a chi viaggia : Una donazione per Telethon (anche per vincere un viaggio a New York)Il DVD di Into The WildLa carta per viaggiare in busIl pesavaligieCaricatore e adattatoreIl libro per i velistiIl libro dei grandi esploratoriIl libro sulla storia dei viaggiIl kit da disegnoIl libro delle viaggiatrici La borraccia per gli escursionistiIl diario di viaggioIl vassoio da viaggioUn biglietto aereo (o una parte)Il libro per un viaggio nella bellezzaBiglietti per i ...