Ferrari | Arrivabene fa il bilancio | ' Abbiamo perso in semifinale | nel 2019 vogliamo

F1 – Scontro finale tra Arrivabene e Binotto - una ‘talpa’ svela il motivo dell’attrito in casa Ferrari : colpa di una scelta di… Marchionne : Secondo un mister X citato da Sky Sport, la situazione in casa Ferrari tra Arrivabene e Binotto sarebbe dovuta ad una decisione che avrebbe preso Marchionne prima di morire Il tempo passa ma la situazione di crisi tra Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto non accenna a risolversi, con innegabili strascichi negativi in vista della prossima stagione. Un rapporto ormai ossidatosi, giunto ai minimi storici dopo la morte di Marchionne che ha ...

Silenzio assordante in casa Ferrari - Binotto e Arrivabene pronti alla definitiva resa dei conti : Nessuna notizia trapela da Maranello in questi giorni e, senza il tradizionale incontro di fine anno con la stampa, si alimentano spifferi e pettegolezzi La situazione in casa Ferrari non è così idilliaca come si possa credere, malumori e litigi covano sotto la cenere con il rischio di esplodere da un momento all’altro. Photo4/LaPresse Il Silenzio assordante che arriva da Maranello non fa che aumentare le certezze circa questi ...

F1 - la Ferrari cala il sipario sulla stagione 2018 : sui social spuntano i ringraziamenti di Arrivabene : Il team principal della Ferrari ha ringraziato squadra, tifosi e sponsor per la stagione appena conclusa, preparandosi già in vista della prossima La Ferrari chiude ufficialmente il 2018, concentrandosi sulla stagione 2019 in cui l’obiettivo sarà senza dubbio quello di risalire sul tetto del mondo. Maurizio Arrivabene ha ringraziato tramite i social della scuderia di Maranello la squadra e i tifosi, postando un messaggio sentito e ...

F1 - situazione insostenibile tra Arrivabene e Binotto : in casa Ferrari adesso si rischia il collasso : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Arrivabene e Binotto sarebbe ai minimi storici: una situazione che rischia di far collassare l’ambiente Ferrari La migliore stagione della Ferrari nell’era ibrida non ha regalato al team i frutti sperati, visto che la Mercedes è riuscita a prendersi entrambi i titoli mondiali. photo4/Lapresse Lo scarto nella classifica Costruttori è stato il più esiguo degli ...

F1 – Arrivabene tra responsabilità ed errori : il bilancio del 2018 del team principal Ferrari è diretto e… profondo : Maurizio Arrivabene tra bilanci e difese: il team principal Ferrari non vuole puntare il dito contro nessuno per gli errori commessi nella stagione 2018, assumendosi le sue responsabilità E’ in corso la seconda sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi: i piloti sono in pista sul circuito di Yas Marina ma un po’ per tutti i team è tempo di bilanci e, soprattutto, di pensare alla prossima stagione, che si prospetta ricca di ...

F1 – La Ferrari saluta Kimi Raikkonen : Arrivabene e la bella Minttu con una maglietta speciale [FOTO] : Un fine settimana di gara ricco di emozioni per Kimi Raikkonen: ad Abu Dhabi uno speciale regalo per il finlandese da parte della Ferrari E’ tutto pronto per l’ultimo Gp della stagione 2018 di F1: domani inizierà il weekend del Gp di Abu Dhabi, con la tradizionale conferenza stampa, che vedrà i piloti raccontare le sensazioni con le quali affrontano l’ultima gara dell’anno. Weekend speciale per Kimi Raikkonen: il ...

F1 Ferrari - Arrivabene : «Il podio di Raikkonen non è bastato» : INTERLAGOS - Il Gp del Brasile ha visto sul podio anche la Rossa di Kimi Raikkonen, ma il titolo costruttori 2018 è andato ancora una volta alla Mercedes, con cui si congratula anche il team principal ...

F1 - Ferrari - Raikkonen elogia Arrivabene : 'Il miglior boss con cui ho lavorato' : Parlando della sua , lunga, esperienza con la Rossa Raikkonen ha detto: " È certamente un privilegio guidare per loro, perché in ogni angolo del mondo sanno cos'è la Ferrari; conoscono la sua storia, ...

F1 – Arrivabene punta al titolo costruttori e smaschera le fake news : “nessun addio alla Ferrari - magari qualche rinforzo” : Dall’obiettivo ‘titolo costruttori’ ai problemi accusati dalle Rosse durante questa stagione: Maurizio Arrivabene intervistato alle Finali Mondiali Ferrari di Monza Maurizio Arrivabene presenzia alle Finali Mondiali Ferrari di Monza. Il team principale della scuderia di Maranello in tale occasione ha parlato della stagione di F1 quasi conclusa, nella quale si può raggiungere ancora un obiettivo: il titolo ...

Maurizio Arrivabene : "Le PlayStation sono competitor di Ferrari" : Secondo il capo della scuderia della Ferrari, ora come ora la Formula 1 sta vivendo una forte concorrenza con il mondo degli Esport per accaparrarsi l'attenzione del pubblico di appassionati, soprattutto tra i più giovani, riporta Essentiallysports.Secondo Maurizio Arrivabene infatti Ferrari e il mondo del motorsport in generale deve dimostrarsi all'altezza della sfida lanciata dagli Esport in fatto di presa sul pubblico, in primis i giovani che ...

F1 Ferrari - Arrivabene fissa la meta : "Per il titolo costruttori non ci arrendiamo" : Maurizio Arrivabene prima fa l'uomo di sport e si congratula con il fresco campione del mondo Lewis Hamilton , poi torna a vestire i panni di team principal e sprona la Ferrari: "Per prima cosa complimenti a Hamilton che ha vinto il tiolo piloti, ma quello costruttori è ancora aperto e ...

F1 – Arrivabene… il disturbatore : in Messico il team principal Ferrari tira (già) le orecchie a Leclerc [FOTO] : Maurizio Arrivabene tira le orecchie a Charles Leclerc nel paddock del Gp del Messico: le foto della simpatica scenetta E’ tutto pronto in Messico per il secondo match point di Lewis Hamilton. Anche se il britannico ha quasi il titolo 2018 in tasca, nel paddock si respira un’atmosfera tranquilla e concentrata: ogni team pensa al suo lavoro da fare in pista, magari già in ottica 2019. Nella prossima stagione aria di novità in ...

F1 – La vittoria di Raikkonen ad Austin fa commuovere Arrivabene : lo speciale pensiero del team principal Ferrari : Maurizio Arrivabene commosso dopo la vittoria di Kimi Raikkonen ad Austin: le parole del team principal Ferrari al termine del Gp degli Stati Uniti speciale vittoria di Kimi Raikkonen ad Austin: il finlandese della Ferrari ha fatto un significativo regalo al suo team, al suo ultimo anno con la Rossa. Autore di una partenza perfetta, che gli ha regalato la testa della corsa, davanti a Lewis Hamilton, Raikkonen è tornato sul gradino più alto ...

F1 - notizie sorprendenti sul futuro di Arrivabene : il team principal della Ferrari ha già firmato il rinnovo : Secondo quanto filtra dal paddock di Austin, Maurizio Arrivabene avrebbe già firmato il rinnovo del contratto scaduto la scorsa settimana Il futuro di Maurizio Arrivabene sarà ancora alla Ferrari, il team principal bresciano infatti avrebbe già firmato il rinnovo del suo contratto scaduto la scorsa settimana. Photo4 / LaPresse E’ questo quanto filtra dal box del Cavallino, voci insistenti che sottolineano come Louis Camilleri abbia ...